Helmstedt öffnet das Juliusbad und beendet Beitragssatzung

Die meisten Diskussionen in der mehr als vierstündigen Sitzung am Donnerstagabend im Juleum gab es um die Frage, ob sich Helmstedt per Resolution zum „Sicheren Hafen“ für Flüchtlinge erklärt, die aus Seenot gerettet oder aus einem der überfüllten Lager an den EU-Außengrenzen evakuiert worden sind. Die Resolution auf Antrag der SPD-Ratsfraktion sieht vor, dass Helmstedt solche Mensachen in Not „im Rahmen seiner Möglichkeiten“ und zusätzlich zum Königsteiner Verteilungsschlüssel aufnimmt. Andere Städte in der Region und auch der Kreistag haben dieses Zeichen bereits gesetzt, der Helmstedter Rat jedoch entschied sich mit 20 zu 16 Stimmen dagegen und übernahm damit die vorausgegangene Ablehnung des Antrags im Verwaltungsausschuss.

Damit Schwimmkurse stattfinden können Schwimmer, Badegäste und Sportvereine wird die Nachricht freuen, dass das Juliusbad ab sofort geöffnet wird. Die Verlustabdeckung der Bäder- und Dienstleistungsgesellschaft wird dafür im 1. Nachtragshaushalt 2020 um 167.000 auf 786.000 Euro erhöht. Profitieren davon sollen unter anderem die Schwimmkurse für Kinder. Der Rat beschloss die finanzielle Mehrbelastung bei nur zwei Gegenstimmen. In der Diskussion wurde deutlich, dass eine engere Zusammenarbeit mit den anderen Bädern im Landkreis künftig unumgänglich sein dürfte, um das kostspielige Angebot aufrecht erhalten zu können. Satzung zum 31. Dezember abschaffen In der schwierigen Frage der Abschaffung der Straßenausbaubeiträge folgte der Rat bei fünf Gegenstimmen der Empfehlung des Verwaltungsausschusses und damit einem Antrag der SPD auf Abschaffung der geltenden Satzung zum 31. Dezember 2020. Sollte jedoch die Aufsichtsbehörde (der Landkreis) eine Straßenausbaubeitragssatzung verlangen oder sollte sie durch veränderte Rechtsprechung erforderlich werden, dann soll die Verwaltung unverzüglich eine bürgerfreundliche Satzung erarbeiten, die vom Land geschaffene neue Möglichkeiten der Kostenstreckung für die Bürger berücksichtigt. Wo soll das Geld dann herkommen? Während Klaus Junglas für die SPD unterstrich, dass eine Abschaffung der als ungerecht empfundenen Satzung – sie behandele die von den Ausbaukosten betroffenen Bürger ungleich - nicht per se rechtswidrig sei, verwiesen Bedenkenträger auf die Frage, wo denn das Geld für den Ausbau von Straßen ohne die Heranziehung der Grundstücksanrainer herkommen solle? Die Stadt müsse dann noch mehr Schulden machen. Auch dürfe ein Urteil des Oberverwaltungsgerichts Lüneburg nicht ignoriert werden, das der Stadt Laatzen bei Hannover die Abschaffung der Ausbaubeiträge untersagt hatte, da die finanzielle Lage der Kommune dies nicht zulasse. Resolution: Umzugspläne für GaBö beenden Eine zweite Resolution des Abends betraf die von SPD, CDU und FDP/HWG gemeinsam getragene Forderung gegenüber dem Landkreis, die Pläne für einen Umzug des Gymnasiums am Bötschenberg (GaBö) von Helmstedt nach Königslutter sofort zu beenden und stattdessen zügig den Sanierungs- und Investitionsstau an den weiterführenden Schulen im Kreisgebiet in Höhe von 70 Millionen Euro zügig abzubauen. Das betreffe vor allem auch das GaBö. Ein Schulneubau in Königslutter für 35 bis 40 Millionen Euro würde die Situation für alle übrigen Schulen nur weiter verschärfen, so die Befürchtung. Der Rat stimmte der Resolution bei zwei Gegenstimmen und einer Enthaltung zu. Der Rat lehnte ein