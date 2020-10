Wasserstoff – Große Pläne für das Helmstedter Revier

Niedersachsens Wirtschaftsminister Bernd Althusmann (CDU) und Wissenschaftsminister Björn Thümler (CDU) informierten sich kürzlich bei der Avacon AG in Helmstedt über innovative Projekte zur Unterstützung des Strukturwandels in der Region. Wegen der energiewirtschaftlichen Prägung der Regi̶on und der guten Anbindungen an bestehende Strom-, Gas-, Daten- und Verkehrsnetze seien die Standortbedingungen im Helmstedter Revier ideal für einen innovativen Wasserstoff-Hub, sagte Landrat Gerhard Radeck zur Einführung in das Treffen mit dem Avacon-Vorstandsvorsitzenden Marten Bunnemann.

Energie-Forschungszentrum als Begleiter

Althusmann habe dem Landkreis die Unterstützung des Landes zugesagt, heißt es in einer gemeinsamen Pressemitteilung. „Wasserstoff ist der Energieträger von morgen. Der Aufbau einer starken Wasserstoffwirtschaft gehört zum Kern der niedersächsischen Wirtschafts-, Forschungs- und Klimaschutzpolitik“ wird Althusmann zitiert. Grüner Wasserstoff werde zu einem Kernelement der Energiewende. Wissenschaftsminister Thümler begrüßte, dass das Energie-Forschungszentrum Niedersachsen (EFZN) die wissenschaftliche Begleitung des Projektes übernehme.

Avacon und EEW kooperieren

Die beiden Helmstedter Unternehmen Avacon und Energy from Waste (EEW) bündeln ihr Know-how und wollen durch eine Kooperation die Wasserstofftechnologie vorantreiben, legte Marten Bunnemann dar. „Um die vollständige Dekarbonisierung bis 2050 zu erreichen, muss fossiles Erdgas sukzessive durch regeneratives Gas ersetzt werden. Hinter dem geplanten Projekt von Avacon und EEW zur Wasserstoff- und darauf aufbauend e-fuel-Entwicklung steht die Idee, eine innovative Power-to-Fuel-Plattform zu realisieren“, erläuterte Bunnemann.

Vision: Green-Energy-Standort

„Das Projekt könnte als mögliches niedersächsisches Leuchtturmprojekt zur norddeutschen Wasserstoffstrategie dienen, die die Wandlung eines konventionellen Kohlereviers hin zu einem CO2-neutralen Green-Energy-Standort mit langfristig wirtschaftlich erfolgreicher Perspektive demonstriert“, ergänzte Bernard Kemper, Vorsitzender der EEW-Geschäftsführung. Für dieses Ziel benötigten EEW und Avacon die Unterstützung des Landes.

Beide Unternehmen engagieren sich in einem Modellvorhaben zur Wasserstoffmobilität in Helmstedt. Kern dieses Vorhabens sei die Ansiedlung des Joint Ventures „Buses4Future“ (B4F), das die Unternehmer der Adrem GmbH aus Oldenburg und Hymove B.V. aus Arnhem in den Niederlanden gegründet haben. B4F wolle innerhalb von vier Jahren etwa 120 Busse mit Brennstoffzellenantrieb in Helmstedt bauen und dafür bis zu 30 qualifizierte Arbeitsplätze schaffen. Mittelfristig seien 500 bis 1500 Busse pro Jahr und 1000 bis 3000 Arbeitsplätze in Helmstedt denkbar, heißt es in der Pressemitteilung.

Energiepark nutzt alte Flächen

Die Helmstedter Revier GmbH (HSR) plane zudem gemeinsam mit ihrer Muttergesellschaft Mitteldeutsche Braunkohlengesellschaft mbH (MIBRAG) das Zukunftsprojekt Energiepark Helmstedt (EHE). „Die Vision EHE soll dabei die zentrale Rolle in der Entwicklung des Helmstedter Reviers spielen und dabei sowohl auf die bereits vorhandenen Infrastrukturen als auch auf die vorhandenen Kompetenzen aufbauen“, so Michael Müller, Geschäftsführer von HSR. Der Energiepark Helmstedt sei auf den ehemaligen Kraftwerks- und Tagebauflächen mit einer Gesamtfläche von rund 2150 Hektar geplant, wovon etwa 300 Hektar als Entwicklungsflächen für Gewerbe, Industrie und Freizeit vorgesehen seien.

ATS will sich ansiedeln, B4F soll folgen

Der Revierrat Helmstedter Revier wurde am 2. Juli gegründet. In Kürze solle ein Kaufvertrag mit der Firma ATS Agro Trading & Solutions GmbH über eine Fläche von 4,6 Hektar beurkundet werden, so die gemeinsame Presseerklärung. Weitere Ansiedlungen sollen zeitnah folgen. Dazu gehöre auch B4F.