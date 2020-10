Junge Gifhorner bauen in Schöningen mit dem Ur-Baustoff Lehm

Lehm gilt als einer der ältesten Baustoffe der Menschheitsgeschichte. Angehenden Maurern diesen Werkstoff und seine Geschichte nahezubringen, seine Verarbeitungstechniken und Verwendungsmöglichkeiten im modernen, nachhaltigen Bauen praktisch erproben zu lassen: Das war das Ziel eines zweitägigen Workshops zum Thema Lehmbau am „Fliegenden Klassenzimmer" auf dem Außengelände des Forschungsmuseums Schöningen.

Lehmputz richtig aufbringen – auch das wurde im Workshop erprobt. Foto: Markus Brich

Berufsschüler aus Gifhorn waren die ersten, die an dieser praxisnahen Weiterbildung teilnehmen durften und sichtlich Spaß daran hatten. Denn im Seminar ging es nicht nur um theoretische Wissensvermittlung wie Energieeffizienz, Brandschutzeigenschaften oder Gesundheits- und Klimaverträglichkeit. Es musste auch richtig zugepackt, geknetet, gerührt, gestampft, gemauert und geputzt werden.

Nachhaltiges Handeln als Teil der Berufsausbildung

„Wir wollen den Auszubildenden nachhaltiges Handeln in ihrem Berufsfeld beibringen und ihnen die Möglichkeit geben, neue Erfahrungen mit einem ökologischen Baustoff zu sammeln“, erklärten Björn Hoppe, Pädagoge des außerschulischen Lernorts am Forschungsmuseum, und Sebastian Schuster, vom Norddeutschen Zentrum für Nachhaltiges Bauen, die das Seminar in Zusammenarbeit entwickelt haben. „Diese Kooperation kam auf Vermittlung von Dr. Kathrin Staab zustande. Sie ist Fachberaterin für Berufliche Bildung für nachhaltige Entwicklung in der Landesschulbehörde“, ergänzte Hoppe.

Noch nicht trocken, aber schon belastbar: Die Berufsschüler erforschten die Eigenschaften des Baustoffs Lehm. Foto: Markus Brich

Für diesen Workshop erwies sich das Forschungsmuseum als bestens geeigneter Ort. Bot es doch die Möglichkeit, den Baustoff Lehn in einer geschichtlichen Exkursion bis in die Jungsteinzeit zurückzuverfolgen und der Frage nachzugehen: Wie haben die Menschen in der Vergangenheit gebaut?

Schöningen bietet Blick auf die Ur-Stoffe des Bauens

„Ton, Sand, Kies und Steine sind ja die Ur-Materialien der Baugeschichte. Der Blick auf die Erdschichten im Tagebau zeigt uns das auf beeindruckende Weise“, meinte einer der Gifhorner Berufsschüler. Welche Rolle diese Urstoffe in Zeiten des Klimawandels beim Klimaschutz im Baugewerbe spielen können, darum ging es dann bei der praktischen Präsentation von aktueller Lehmarchitektur und und deren Techniken.

Dafür holten sich die Gifhorner Berufsschüler einen Teil des benötigten Grundmaterials selbst mit Schaufel und Spaten aus der Erde. In großen Mauerkübeln wurden unterschiedliche Lehm-Mischungen angerührt und per Hand zu Ziegeln und Putz verarbeitet. Wie Letzterer auf vorbereitete Wände fachmännisch aufgetragen wird oder welche Lasten selbst nicht vollständig getrocknete Lehmfundamente - und mauern zu tragen imstande sind, wurde an Ort und Stelle erforscht.

Unterschiedliche Lehm-Sorten für unterschiedliche Einsatzgebiete: Welcher Ziegel eignet sich wofür? Auch darüber wurde im Workshop aufgeklärt. Foto: Markus Brich

Lange Lebensdauer, Wiederverwertbar, einfach und oft mit Ressourcen vor Ort herzustellen – nicht alle Berufsschüler waren von den vielfältigen Eigenschaften des natürlichen Baustoffs Lehm vollkommen überrascht. Einige der Auszubildenden, ehemals Geflüchtete mit Wurzeln in Afghanistan oder Afrika, haben damit bereits in ihren Herkunftsländern gearbeitet. „In meiner Heimat Afghanistan wird sehr viel damit gebaut. Das Haus meiner Eltern besteht komplett aus Lehm und ist 50 Jahre alt“, sagte einer der angehenden Maurer. „Das ist ein wirklich guter Baustoff. Hier lerne ich aber wesentlich mehr über seine Verarbeitung und seine Einsatzmöglichkeiten. So eine fundierte Ausbildung gibt es in Afghanistan nicht.“