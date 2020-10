Erster Schritt zum fahrradfreundlichen Velpke

Die Gemeinde Velpke unterstützt ihre Vereine und Organisationen seit Jahren im Vergleich zu manch anderen Kommunen großzügig. Daran wird sich auch im kommenden Jahr nichts ändern. In seiner jüngsten Sitzung segnete der Velpker Ausschuss für Sport, Jugend, Kultur, Senioren und Soziales verschiedene Anträge auf Förderung etwa für die Anschaffung von Ausstattung oder auch Baumaßnahmen von Vereinen ab. Allerdings fand nicht jeder Antrag Anklang im Ausschussrund.

Über die Sitzung sprachen wir unter anderem mit Gemeindedirektor Rüdiger Fricke am Telefon. Bevor es ans Verteilen der Gelder ging, stand ein Antrag der SPD-Fraktion aus dem Gemeinderat auf dem Plan. Velpke solle fahrradfreundlicher werden. Besonders Herbert Groenke hatte sich bereits 2019 für das Anliegen stark gemacht. „Uns geht es um eine Betrachtung unserer Straßen in Velpke, um diese für Radfahrer zu optimieren, denn die und Fußgänger sind im Verkehr immer die schwächsten Glieder“, erklärte er am Telefon und nannte etwa die Meinkoter Straße als Beispiel.

Arbeitsgruppe soll eingesetzt werden

Dieser Argumentation konnte das Gremium offenbar folgen. Es befürwortete, 5000 Euro als Planungsbudget in den nächsten Haushalt einzustellen und beschloss die Bildung einer Arbeitsgruppe, bestehend aus je zwei Mitgliedern aus den einzelnen Fraktionen sowie aus der Verwaltung.

Etwas unglücklich war aus Sicht von Christian Meyer (CDU) die Zuweisung des Antrages an den Ausschuss für Sport, Jugend, Kultur, Senioren und Soziales. Meyer sitzt diesem Gremium vor. Aber: „Die fahrradfreundliche Gemeinde ist uns schon wichtig. Es gab bereits einen ähnlichen Antrag der CDU, der die Befestigung von Radwegen vorsah“, erklärte er uns telefonisch.

Keine Zuschüsse für Alarmanlage

Er finde es natürlich gut, wenn man sich da engagiere. „Darum haben wir auch das Planungsbudget eingestellt“, so Meyer. Mit einstimmigem Votum übertrug das Gremium die weitere Behandlung des Themas schließlich an den Bauausschuss.

Während die meisten Anträge auf Bezuschussung für Bauvorhaben und Ersatzbeschaffungen der Velpker Vereine anstandslos Zustimmung fanden, muss sich der Velpker Sportverein selber um eine neue Schließanlage und eine Alarmanlage kümmern. Fast 6000 Euro sollen beide Posten kosten. „Ich halte eine Schließanlage mit Schlüsseln für unwirtschaftlich“, erklärte Christian Meyer. Die Alarmanlage für den Gaststättenbereich sei zudem nicht Sache des Steuerzahlers.

Auch keine Gelder für Gymnastikraum

Auch der SUS Wahrstedt bleibt auf Kosten sitzen, nämlich für die Ausstattung des neu entstehenden Gymnastikraumes. 6000 Euro soll dieser kosten. Dazu Herbert Groenke: „Im Sinne der Gleichbehandlung aller Vereine mussten wir den Antrag ablehnen.“