Schöninger Polizisten entdecken Auto mit falschen Kennzeichen

Bei einer Kontrolle in Jerxheim-Bahnhof zogen Beamte einen nicht zugelassenen PKW aus dem Verkehr.

Jerxheim-Bahnhof. Bei einer Geschwindigkeitskontrolle in Jerxheim-Bahnhof ist ein Fahrer aus Peine zu schnell und mit einem nicht zugelassenen Auto unterwegs.

Während einer Geschwindigkeitskontrolle am Samstagvormittag in Jerxheim-Bahnhof zogen Polizisten aus Schöningen einen nicht zugelassenen PKW aus dem Verkehr. Laut Mitteilung hielten die Beamten um 11.13 Uhr einen Fahrer aus Peine an, weil dieser die erlaubte Geschwindigkeit von 50 km/h um 20 km/h überschritten hatte.

Im weiteren Verlauf der Kontrolle hätten die Beamten nicht schlecht gestaunt, als sie feststellten, dass der 47 Jahre alte Peiner an seinem Fahrzeug Kennzeichen angebracht hatte, die nicht zu dem Auto gehörten. Tatsächlich war der benutzte VW Passat weder zum Verkehr zugelassen noch versichert und versteuert.

Ermittlungen eingeleitet

Gegen den Mann wird nun wegen Urkundenfälschung und Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz sowie das Kraftfahrzeugsteuergesetz ermittelt. Das Auto musste der Peiner stehen lassen.

red