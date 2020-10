Über Reaktionen aus unserer Leserschaft freut sich der Schöninger Arbeitskreis Stolpersteine nach unserem Bericht „Stolperstein rührt Ehepaar in Kalifornien“.

Das amerikanische Ehepaar Jane und Dennis Masur hatte, wie wir in der vergangenen Woche berichteten, Ende September Kontakt per E-Mail mit dem Arbeitskreis aufgenommen, um sich über die vor dem Haus in der Bismarckstraße 2 verlegten Stolpersteine zu erkundigen. Der darauf folgende Austausch förderte neue Erkenntnisse zum weiteren Lebensweg von Walter Cohen, dem Sohn von Johanna und Wilhelm Cohen, zutage, die in Schöningen bisher nicht bekannt waren.

Dieser Stolperstein erinnert vor dem Haus in der Bismarckstraße 2 in Schöningen an das Schicksal des Juden Walter Cohen. Foto: Arbeitskreis Stolpersteine

„Schon morgens um 8 Uhr klingelte bei uns das Telefon. Ein Helmstedter, der damals in die Realschule ging, konnte sich noch gut an Jane Masur erinnern“, berichten Rosemarie und Manfred Saak vom Arbeitskreis. Sie hatten um Hinweise von Bürgern gebeten, um die Angaben der Eheleute aus Kalifornien weiter verifizieren zu können.

TV interessiert sich für die Stolperstein-Geschichte

„Nicht nur der Englischunterricht damals war hervorragend“, berichtet Manfred Saak aus dem Telefonat mit dem Helmstedter Zeitzeugen, „auch trafen sich in der Freizeit mehrere Schüler und Schülerinnen bei den Masurs in der Wohnung in der Niedernstraße zur Freizeitgestaltung und zum Englisch lernen.“

Am selben Nachmittag rief auch eine Warbergerin bei den Saaks an. „Sie erzählte uns, dass sie damals in Schöningen zur Realschule ging und konnte sich ebenfalls an die Begegnungen mit den Masurs in ihrer Freizeit erinnern.“ Zudem, so Manfred Saak, „meldete sich im Lauf des Tages der Sender RTL-Nord bei uns. Er würde gern Filmaufnahmen machen, wenn das Ehepaar Masur einmal nach Schöningen kommt.“

Der Arbeitskreis sei sehr erfreut über weiter an der Lebensgeschichte von Walter Cohen, dem Vater von Jane Masur, recherchieren.