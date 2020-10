Grasleben: Unbekannte brechen Bau- und Firmenwagen auf

Die Polizei bittet Zeugen, die zu den Einbrüchen in einen Bauwagen in Helmstedt und einen Firmenwagen in Grasleben Hinweise geben können, sich zu melden.

Der Polizei in Helmstedt wurden am Dienstagmorgen zwei Einbrüche in ein Bau- und einen Firmenwagen gemeldet. Dabei erbeuteten die Täter mehrere hochwertige Werkzeuge. Die Polizei kann dabei einen Tatzusammenhang nicht ausschließen, heißt es in einer Mitteilung der Polizei.

Eine Kettensäge, ein Schlagbohrer mit Zubehör und ein Stromaggregat sind die derzeit bekannte Beute, die Unbekannte bei einem Einbruch in einen Bauwagen im Helmstedter Stadtgebiet erbeutet haben. Die Tat ereignete sich zwischen Montagabend, 19 Uhr, und Dienstagmorgen, 8.30 Uhr. Der derzeit bekannte Schaden dürfte sich im vierstelligen Bereich bewegen, heißt es. Der betroffene Bauwagen habe auf einem Privatgrundstück in der Henkestraße gestanden.

Die Täter in Helmstedt brachen die Tür des Bauwagens auf

Die Täter seien ungehindert auf das Grundstück gelangt und hätten gewaltsam die Tür des verschlossenen Bauwagens geöffnet. Anschließend hätten sie den Bauwagen nach sich lohnender Beute durchsucht. Der Geschädigte habe die Tat am Dienstagmorgen bemerkt und unverzüglich die Polizei alarmiert. Eine genaue Schadensauflistung in den nächsten Tagen werde das gesamte Ausmaß des Einbruchs an den Tag bringen.

Der zweite Fall ereignete sich im nahezu identischen Tatzeitraum im Steinweg in der Ortschaft Grasleben. Hier zerstörten die Unbekannten die Heckscheibe eines roten Firmenwagens. Die darin befindlichen Werkzeuge und Baumaschinen seien entwendet worden, der oder die Täter unerkannt geflüchtet. Auch hier dürfte die Schadenshöhe im vierstelligen Bereich liegen und in den nächsten Tagen genau feststehen, schreibt die Polizei.

Die Ermittler sind sicher, dass die Täter die Beute mit einem Fahrzeug abtransportiert haben

Die Ermittler seien sich sicher, dass die Täter in beiden Fällen mit einem Fahrzeug unterwegs waren, um die Baumaschinen beziehungsweise Werkzeuge abtransportieren zu können. Da die Tatorte in Wohngebieten liegen, hoffen die Beamten darauf, dass Nachbarn, Anwohner oder Hundebesitzer beim Gassigehen etwas bemerkt haben.

Hinweise nimmt das Polizeikommissariat Helmstedt unter der Rufnummer (05351)521-0 entgegen.