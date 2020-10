Flutlicht über Jerxheimer Sportplätzen ist erloschen

Das Flutlicht über den Jerxheimer Sportplätzen ist aus: Eine Elektro-Fachfirma hatte die Anlage auf den beiden Plätzen des TSV Jerxheim unter die Lupe genommen. „Das Urteil fiel sehr ernüchternd aus. Es entspricht aber dem, was wir erwartet haben“, teilt Marco Gritzan, stellvertretender Gemeindebürgermeister, mit. So sei nach Ansicht des Fachmanns die Elektrik an allen Masten abgängig und irreparabel. Auch die Standfestigkeit der Masten werde in Frage gestellt. Deshalb sei die Anlage außer Betrieb genommen worden.

Die marode Flutlichtanlage auf den beiden Plätzen des TSV Jerxheim wird abgebaut. Foto: Markus Brich Den Zustand hatte bereits eine Vorlage der Verwaltung bemängelt, über die der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung Mitte September abzustimmen hatte. Doch auf die empfohlene sofortige Stilllegung und den Abbau der Masten konnte sich das Gremium damals nicht verständigen (wir berichteten). Gemeinde erspart sich teures Gutachten Während Bürgermeister Philipp Ralphs, der auch Vorsitzender des TSV Jerxheim ist, die unverzügliche Demontage forderte, war der Gemeinderat mit fünf Ja-Stimmen, vier Gegenstimmen und einer Enthaltung einem Änderungsantrag von Ratsherr Marius Bräuer gefolgt, der zum Inhalt hatte, mit dem Rückbau bis zum Ende des Winterspielbetriebs zu warten. Daraufhin hatte Ralphs die umgehende Begutachtung der Flutlichtanlage und deren sofortigen Abbau beantragt, sollte das Fachurteil negativ ausfallen.

Beratung über Neubau im Dezember „Um der Gemeinde Jerxheim Kosten im höheren vierstelligen Bereich zu ersparen“, so betonte Gritzan, habe die Gemeinde auf die Erstellung eines Gutachtens verzichtet und lediglich eine sachkundige Einschätzung seitens der Elektrofirma eingeholt. Nun werde bereits ermittelt, wie hoch die Kosten für den Rückbau der Flutlichtanlage ausfallen. „In der nächsten Ratssitzung, am Donnerstag, 3. Dezember, soll über den Neubau einer Flutlichtanlage beraten werden“, kündigte Gritzan an.