Wasserverband Weddel-Lehre verlegt neue Wasserleitung

Eine neue Trinkwasserleitung vom Wasserwerk nahe Klein Brunsrode, an Groß Brunsrode vorbei bis an den südlichen Rand der Ortslage Lehre baut derzeit der Wasserverband Weddel-Lehre (WWL).

Der Wasserbedarf ist gestiegen

„Die neue Leitung ist leistungsstärker als die bisherige, damit können wir dem gestiegenen Wasserbedarf gerecht werden", berichtete WWL-Bauleiter Moritz Metag in einem Telefonat. Die neue, knapp drei Kilometer lange Trinkwassertransportleitung hat einen Durchmesser von 25 Zentimetern. Die alte Trinkwassertransportleitung verläuft in Groß Brunsrode mitten durch die Ortschaft.

Aktuell ist die vom WWL beauftragte Baufirma gerade östlich von Groß Brunsrode tätig. Dort wird die neue Trinkwassertransportleitung in so genannter offener Bauweise verlegt. „Das heißt, es wird ganz klassisch mit dem Bagger eine Rinne ausgehoben, in die dann die Leitung hineingelegt wird", berichtete Bauleiter Metag.

Verkehrsbehinderungen soll es nicht geben

An einigen Streckenabschnitten kommt dann die so genannte geschlossene Bauweise zum Einsatz. Dabei wird das so genannte Horizontalspülbohrverfahren angewendet. Horizontalspülbohrungen ermöglichen eigentlich technisch komplizierte und aufwendige Unterquerungen von Verkehrswegen, Bahndämmen und Gewässern auf relativ einfache Art und Weise. Mit diesem Verfahren wurde beispielsweise die neue Wasserleitung unter der Schunter am südlichen Ortsrand von Lehre verlegt.

In Groß Brunsrode wird zudem ein Abzweig, verlaufend an der Bahnhofstraße, in die Ortsrandlage verlegt. „An einem neuen Übergabeschacht wird dort die neue Leitung an das innerörtliche Versorgungssystem angeschlossen", informierte WWL-Bauleiter Metag.

Über die Straße Zum Börneken, am Sportplatz entlang, wird die neue WWL-Trinkwassertransportleitung in die Ortschaft Lehre geführt und an das innerörtliche Leitungssystem angeschlossen. Ende November soll die Baumaßnahme beendet sein. Verkehrsbehinderungen wird es, auch dank des zum Einsatz kommenden Horizontalspülbohrverfahrens, laut WWL nicht geben.