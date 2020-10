Vorsicht: Bahnübergang bei Emmerstedt bleibt unbeschrankt

Wie sich die Unfallbeschreibungen doch gleichen: „Auf dem unbeschrankten Bahnübergang am Windmühlenberg bei Emmerstedt sind am späten Abend ein Auto und ein Güterzug der Lappwaldbahn zusammengestoßen. Der Zugführer hatte den Crash nicht mitbekommen und steuerte den über 450 Meter langen Güterzug weiter.“ Diese Meldung stammt vom November 2017.

Der letzte Zusammenstoß davor hatte sich Mitte Oktober 2012 ereignet. Damals kam ein 70-jähriger Helmstedter mit leichten Verletzungen davon, nachdem sein Auto mit einem Güterzug kollidiert war. Am PKW entstand Totalschaden. Auch damals hatte der Lokomotivführer von dem Zusammenstoß nichts bemerkt, was wegen der Geräuschkulisse seines tonnenschweren Zuges meistens so ist.

Kaputte Andreaskreuze erneuert

Und nun das: Vorige Woche kollidierte der Pritschenwagen eines 61-jährigen mit einem Zug, der die Straße „Zur neuen Breite“ passierte. Einige Waggons touchierten den Wagen des Mannes, der Fahrer blieb unverletzt. Lediglich zwei Andreaskreuze seien verbogen, teilte die Polizei noch am Abend mit.

Fragen danach, welche Konsequenzen die Behörden und Betreiber ziehen, laufen vorerst ins Leere. Die Stadtverwaltung verweist auf die Lappwaldbahn, das private Unternehmen wiederum auf die Behörden. Was sich alle wünschen, ist ein Bahnübergang mit Schranken – am besten an gleich drei neuralgischen Punkten: am ehemaligen Emmerstedter Bahnhof nahe des Real-Supermarkts, am Windmühlenberg und an der Neuen Breite.

Schranken erwünscht, aber teuer

Laut Ulrich Zechner, bei der Lappwaldbahn zuständig für das Notfallmanagement, mache sich der Bahnbetreiber seit geraumer Zeit stark für die Einrichtung von Bahnschranken und Lichtsignalen. Ein Planungsbüro sei bereits damit beauftragt worden, die Kosten für alle drei Übergange zu ermitteln. Doch noch scheut sich die Stadt Helmstedt, wenigstens ein Drittel der Investition zu übernehmen, wozu sie als einer der Baulastträger der betroffenen Straßen verpflichtet wäre.

Was die Lappwaldbahn GmbH tun kann und muss, ist, die beschädigten Sicherungssignale zu erneuern. Das ist am Anfang dieser Woche bereits geschehen. Das Aufstellen von Andreaskreuzen im unmittelbaren Gleisbereich ist Aufgabe des Betreibers der Bahnlinie. Diese Kreuze weisen an: Wenn sich ein Schienenfahrzeug nähert, ein Bahnbediensteter eine weiß-rot-weiße Fahne schwenkt oder der Übergang wegen einer Stockung nicht zügig überquert werden kann, muss vor dem Zeichen gewartet werden.

Zu Vorsicht und Reduzierung der Geschwindigkeit auf 20 km/h mahnen überdies Warnbaken sowie Verkehrszeichen. Zudem sei die Sicht an den Übergängen gut, stellt Zechner heraus. „Da machen die Betriebshöfe und Straßenmeistereien wirklich gute Arbeit.“