Halteverbot in Frellstedt sorgt für Verwirrung

Zwei in Frellstedt aufgestellte Halteverbotsschilder werfen bei einigen Einwohnern zumindest Fragen auf. Einer von ihnen ist Hans-Jürgen Hoppe, der seine Verwirrung und sein Unverständnis uns gegenüber erläutert. Denn auf den ersten Blick sind die Schilder eigentlich ordnungsgemäß an der Helmstedter Straße aufgestellt.

Absolutes Parkverbot signalisieren die beiden Zeichen an einer Haltebucht in der neu gestalteten Ortsdurchfahrt. Bei genauerem Hinsehen ist eines von ihnen mit einem Zusatzschild erweitert worden, auf dem ein Zeitraum und eine Uhrzeit eingetragen sind: 3. August 2020 bis 31. Januar 2021, 6.30 bis 18 Uhr. Das zeigen die Fotos, die Hoppe uns zugesandt hat.

Zweifel an Rechtmäßigkeit

Die Halteverbotsschilder wurden durch eigene ergänzt. Foto: Privat / Hans-Jürgen Hoppe

Ein ziemlich langer Zeitraum, findet der Frellstedter und fragt deshalb: „Wie lange dürfen solche Schilder eigentlich stehen bleiben?“ Seines Wissens nach könne man die doch höchstens für zwei Tage beantragen und nicht für mehrere Monate. Zweifel äußerte er außerdem daran, dass Privatmenschen solche Schilder einfach durch eigene ergänzen könnten.

Dass die Halteverbotsschilder aus privaten Beweggründen beantragt worden seien, bestätigte Andreas Jünemann, Sprecher des Landkreises Helmstedt, unserer Zeitung gegenüber. Er bestätigte außerdem, dass die Erlaubnis auch für den auf dem Zusatzschild angegebenen langen Zeitraum erteilt worden sei. „Wir wollten damit dem berechtigten Interesse des Antragsstellers entgegenkommen“, machte Jünemann deutlich. Dennoch gebe es derzeit Klärungsbedarf.

Grundsätzlich so genehmigt

Grundsätzlich könne bei Bedarf jeder solche Halteverbotszeichen beantragen. Eine Erlaubnis könnte dabei auch mal für mehr als die von Hans-Jürgen Hoppe vermuteten zwei Tage erteilt werden. „Die Verkehrsabteilung prüft das immer im Einzelfall und im Rahmen der Rechtsvorschriften“, erläuterte der Landkreis-Sprecher. „Das gängigste Beispiel ist, wenn ein Umzug ansteht, dann werden solche Schilder oft für ein, zwei Tage genehmigt. Manche sperren den benötigten Bereich mit Stühlen ab, was eigentlich nicht rechtens ist“, machte er weiter deutlich.

Im Frellstedter Beispiel entspricht der angegebene Zeitraum grundsätzlich also der erteilten Genehmigung. Die Behörde habe da „nicht partiell gedacht“. Weitere Erläuterungen wollte Andreas Jünemann zum jetzigen Zeitpunkt allerdings nicht geben, denn es gebe „verschiedene Aspekte“, die in dem Fall derzeit geklärt werden müssten.

Es besteht Klärungsbedarf

Welche das genau sind, dazu wollte er sich zunächst nicht äußern. „Wir sind gerade in der Abstimmung, auch mit der Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr in Wolfenbüttel“, antwortete er auf die Frage, ob die Schilder so stehen bleiben dürfen. Die Wolfenbütteler Behörde komme deshalb ins Spiel, weil es sich bei der Helmstedter Straße um eine Landesstraße handelt. Der „Abstimmungsprozess“ könne noch einige Wochen dauern, kündigte Jünemann an.