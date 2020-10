Unternehmer glaubt an Helmstedts Wasserstoff-Zukunft

Der Geschäftsführer des jungen Unternehmens Buses4Future aus Oldenburg nennt Gründe für seinen Optimismus. „Die Konstellation für einen Einstieg in zukunftsfähige Technologien im Helmstedter Revier ist sehr vielversprechend. Durch die vorgesehenen Strukturhilfe-Millionen stehen wichtige Fördermittel für Neuansiedlungen zur Verfügung. Mit Avacon und Energy from Waste haben wir direkt vor Ort Partner, die uns mit grünem Wasserstoff für den Brennstoffzellenantrieb versorgen können., Die Helmstedter Revier GmbH hat auf ihrem Buschhaus-Gelände Gebäude, die wir für unsere Fertigungslinien nutzen können. Und mit der Kraftverkehrsgesellschaft Braunschweig gibt es einen möglichen regionalen Abnehmer für unsere Busse.“

Investition: 14 Millionen Euro

Um in das Geschäft mit dem Brennstoffzellenantrieb am Standort Buschhaus einsteigen zu können, muss laut Schreier eine Investitionssumme von 14 Millionen Euro, verteilt auf vier Jahre, aufgebracht werden. „Die Hälfte davon sollte aus staatlichen Fördertöpfen kommen, dann könnten wir loslegen“, berichtet der Unternehmer, der absatztechnisch in konzentrischen Kreisen plant. „Zunächst würden wir die Mobilität in der gesamten Region Braunschweig ins Visier nehmen. Dann könnte man räumlich darüber hinausgehen.“

120 Busse in vier Jahren

Den deutschen und auch den europäischen Markt mit umweltfreundlichen Bussen zu versorgen, das ist das Fernziel von Buses4Future. Entscheidend sei der baldige Einstieg in diesen Zukunftsmarkt, auf dem sich bislang nur wenige Akteure mit Nachdruck tummeln würden. „Auch die großen Fahrzeughersteller nicht“, sagt der Mittelständler Schreier. In den ersten vier Jahren am Standort Helmstedt würde er gerne 120 Busse mit Brennstoffzellenantrieb herstellen lassen. Für diese Zahl sieht er bereits Absatzchancen. „Es wird viel davon abhängen, wie gut wir in diesen ersten Jahren in den Markt reinkommen.“

Brennstoffzellen selbst entwickeln

Schreier arbeitet zusammen mit niederländischen Partnern, Experten in der Herstellung von Brennstoffzellen. Die für das Bus-Projekt benötigten Zellen selbst fertigen und weiterentwickeln zu können, sei ein enormer strategischer Vorteil. „Wir wollen ein Know-how aus einer Hand anbieten, um unabhängig zu sein.“ Die Busproduktion in Helmstedt sähe zunächst so aus, dass fremdgefertigte Fahrzeuge auf den Brennstoffzellenantrieb umgerüstet würden. Doch auch in diesem Bereich will Schreier mittelfristig so eigenständig wie möglich werden. „Wir haben bereits Kontakte zu einem Chassis-Hersteller. Es wäre denkbar, die Fahrzeuge weitgehend selbst zu fertigen.“

Partner könnten hinzustoßen

Wenn Schreier seinen unternehmerischen Blick in die Zukunft wirft, spürt man die Euphorie, die ihn gepackt hat. Noch bevor der erste Bus am Standort Buschhaus konfiguriert worden ist, denkt er schon an Wachstum. Ist das etwas voreilig? Schreier würde das wohl verneinen. „Andere Unternehmen aus dem Segment der Erneuerbaren Energien verfolgen mit Interesse, was wir tun. Bei gutem Verlauf könnten weitere Partner hinzustoßen, unsere finanziellen Möglichkeiten würde das erweitern.“

Tankstellen-Netz ist sehr dünn

Um die Brennstoffzellen-Busse in der Fläche einsetzen zu können, werden Wasserstoff-Tankstellen benötigt. Das Netz in Deutschland weist noch riesige Lücken auf. „In Wuppertal und Köln gibt es die schon, in Oldenburg bald auch“, berichtet Schreier. Die Busse im hiesigen Regionalverkehr würden zu Beginn in Helmstedt „betankt“ und dauerhaft hier gewartet werden. Für Verkehrsbetriebe und Abnehmer größerer Stückzahlen lohne sich eine eigene Tankstelle. Auch diese Infrastruktur könnte von Helmstedt aus geliefert werden.

Das Wasserstoff-Energienetz generell auszuweiten, regional wie überregional, und den Antriebsstoff über größere Entfernungen hinweg zur Verfügung zu stellen, das sei ein Zukunftsthema für den Stromversorger und Netzbetreiber Avacon. Was zurückführt zu der erfolgversprechenden Konstellation im Helmstedter Revier.

Noch spielt Wasserstoff keine Rolle

Die Gegenwart in Sachen Wasserstoff und Mobilität sieht hingegen noch so aus: Im Vergleich zu Elektroautos spielen Brennstoffzellen-Autos in Deutschland eine absolut unscheinbare Rolle. Weniger als 400 Wasserstofffahrzeuge sind laut Kraftfahrt-Bundesamt im Jahr 2019 hierzulande zugelassen gewesen. Das entsprach einem Anteil am Gesamtfahrzeugbestand von 0,0006 Prozent.

Qualitätssicherung eröffnet neue Möglichkeiten

Auf dem Weg zur emissionsfreien Mobilität gelten Wasserstoffbrennstoffzellen gleichwohl als eine der wichtigsten Technologien. Weil verlässliche Qualitätskontrollen bis vor Kurzem fehlten, konnten die Zellen nicht in großer Stückzahl produziert werden. Doch in einem prämierten Gemeinschaftsprojekt mit den Niederländern, an dem Schreier und seine Frau Susanne beteiligt sind, sind die Fertigungsprobleme Medienberichten zufolge beseitigt worden, und zwar durch den Einsatz von hochpräzisen optischen 2-D- und 3-D-Messsystemen. Dies gewährleiste eine konstante Qualität der Produkte.