Kreis Helmstedt: Kommunen bereiten sich auf steigende Zahlen vor

Der Landkreis Helmstedt hat am Montag 33 aktive Corona-Infektionen vermeldet. Das sind sechs nachgewiesene Fälle mehr als am Freitag, dem letzten Stand. Zu jenem Zeitpunkt waren insgesamt 204 Fälle bekannt, die Sieben-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner lag bei 19,7. Jetzt beträgt sie laut Landkreis 20,8 – am Donnerstag lag der Wert noch bei 15,3. Nötig werden Maßnahmen ab einem Inzidenzwert über 35.

Anmeldung Noch nicht bei der Helmstedter Nachrichten?



Kommentar-Profil anlegen Ich habe die NETIQUETTE und die DATENSCHUTZERKLÄRUNG gelesen und akzeptiere diese.* *Pflichtfelder