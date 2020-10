Betrunkener Fahrer fährt bei Helmstedt falsch herum auf die A 2

Mit mehr als vier Promille Alkohol im Blut ist ein Lkw-Fahrer am Montagnachmittag bei Helmstedt entgegen der Fahrtrichtung auf die Autobahn 2 aufgefahren. Ein zweiter Lkw-Fahrer, der in Richtung Berlin fuhr, konnte noch ausweichen, so dass die beiden Fahrzeuge sich lediglich streiften, wie eine Sprecherin der Polizei am frühen Dienstagmorgen sagte.

Falschfahrer fährt weg und wird später entdeckt

Den Polizeiangaben zufolge flüchtete der Falschfahrer anschließend. Passanten fanden ihn später in seinem Wagen schlafend auf einem Feldweg. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 10.000 Euro.

dpa