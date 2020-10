Wasserstände der Kiesteiche bei Velpke sinken

Die Pegel der Kiesteiche und -seen östlich von Velpke sind in den vergangenen Jahren drastisch gesunken. Das stellten unter anderem Holger Latzel und Herbert Groenke fest. Ist das eine Folge des Klimawandels, also der trockenen Sommer?

Die Wasserstände der Teiche und Seen rund um Velpke sinken. Das beobachten Herbert Groenke und Holger Latzel schon seit einiger Zeit. Woran das liegen mag, können sie sich nach eigenen Aussagen nicht umfänglich erklären, aber: „Die trockenen Sommer spielen eine wesentliche Rolle.“ Bei einem Lokaltermin zeigte sich: Ein kleiner See war bereits verlandet. Andere hatten bedenklich niedrige Wasserstände. Für Holger Latzel ist klar: „Die erholen sich nicht mehr. Dafür müsste es einen Monat lang ununterbrochen stark regnen.“

Auch die jüngsten Regentage haben die Situation nicht verbessert. Weil die Velpker Politik nicht ausschließen wollte, dass auch die Umgebungsbebauung mit den sinkenden Wasserständen zu tun haben könnte, sollen etwa im Neubaugebiet Hasenberg keine Brunnen erlaubt sein. Einen ausschließlichen Zusammenhang mit der Bebauung wollte der Wald- und Geologieexperte Karl-Friedrich Weber indes nicht sehen. Das Zusammenspiel mehrer Faktoren sei für das Problem verantwortlich, erklärte er auf Anfrage.

Landschaft nord-östlich von Velpke sah mal ganz anders aus

Die betreffenden Gewässer sind Grundwasserteiche, Hinterlassenschaften des Kiesabbaus, der irgendwann bis in den Grundwasserbereich gereicht habe, erklärt Weber. Das kann noch nicht so lange her sein. Herbert Groenke erinnert sich sehr genau an eine vollkommen andere Landschaft nord-östlich von Velpke. Diese sei von Obstplantagen, Wiesen und Feldern geprägt gewesen, erzählt er. Die Entwicklung der Wasserstände macht ihm Sorgen: „In 60 Jahren habe ich das so noch nicht erlebt.“

Groenkes Sorgen sind berechtigt: „Die trockenen Sommer sind nur ein Verstärker“, erklärte Karl-Friedrich Weber. Demnach setzen dem Grundwasserspiegel, von dem die Wasserstände in den Teichen und Seen abhängig sind, sowohl die flächenhafte Bebauung mit einhergehender Versiegelung als auch die Entnahme von Wasser für die Bewässerung von Äckern zu. Wasser von versiegelten Flächen werde der Kanalisation zugeführt und fehle der Natur. Zur landwirtschaftlichen Entnahme von Wasser: „Hier muss man auch die Grundwasserflüsse berücksichtigen“, so Weber.

Sinkende Pegel schon seit Jahren zu beobachten

Grundsätzlich schwanke der Grundwasserspiegel von Jahreszeit zu Jahreszeit. Während er im Sommer sinke, steige er im Winter in der Regel wieder. Trotzdem beobachte auch Weber die insgesamt sinkenden Pegel schon ein paar Jahre. „Man muss schon einen Zusammenhang mit den ausbleibenden Niederschlägen sehen“, so der Experte. Gleichwohl sei das Verhältnis zwischen Wasserentnahme und natürlichem „Wiederauffüllen“ kritisch.