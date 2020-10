Schunter-Verband tut viel für schadlosen Wasser-Abfluss

Im Bereich der oberen Schunter zwischen Frellstedt und Lehre lagen die Stationen während des ersten Teils der diesjährigen Gewässerschau des Unterhaltungsverbandes Schunter (UVS) mit Sitz in Königslutter. Er ist für die Unterhaltung der Schunter und deren Nebengewässer II. Ordnung in seinem Verbandsgebiet zuständig. Das sind 25 Gewässer in einer Gesamtlänge von rund 250 Kilometer einschließlich renaturierter Bereiche.

Das Positive vorweg: Mit den laufenden Arbeiten und zusätzlichen Maßnahmen an den zu unterhaltenden Gewässern und Verbandsanlagen gewährleistet der UVS mit den festgestellten Einschränkungen und gemachten Hinweisen einen ordnungsgemäßen Wasserabfluss. Das bestätigten die Teilnehmer der Gewässerschau zum Abschluss des langen und intensiven Tages einhellig. In vielen Teilbereichen sei auch den naturschutzrechtlichen Belangen entsprochen worden. Wegen der besonderen Situation aufgrund der wieder verschärften Coronasituation hatte der Verband in diesem Jahr ausschließlich die zuständige Schaukommission eingeladen.

Die Schaukommission mit Werner Dernneberg (blaue Jacke) inspiziert die Sohlgleite in der Schunter bei Beienrode. Foto: Werner Kison / WK

Über die neben den laufenden Gewässerkontrollen vorgenommenen Unterhaltungsmaßnahmen informierte Verbandsvorsteher Werner Denneberg ausführlich und stand anschließend den Schaubeauftragten und Behördenvertretern auch Rede und Antwort. Hauptprobleme waren hierbei der zusehends verstärkte Sohlenbewuchs der Schunter im Bereich Klein Steimke, Glentorf bis Heiligendorf, und der nicht zu stoppende Sedimenteintrag in die Schunter insbesondere durch die zufließenden Gewässer, teilweise verbunden mit Sohlaufhöhungen.

Müll am Ufer bereitet Kummer

Auch das immer größer werdende Aufkommen von Abfallablagerungen auf den Gewässerböschungen und im Gewässer selbst bereitet Sorgen. Der Unrat tritt hauptsächlich dort auf, wo Wohnbebauung an die vom Verband zu unterhaltenden Gewässern angrenzt. Die Schauteilnehmer waren sich einig, Gras-, Baum- und Heckenschnitt gehören nicht auf die Gewässerböschungen – genauso wenig wie der Inhalt von gelben Säcken, Hundekotbeuteln und leeren Flaschen.

Ein weiteres großes Problem der Gewässerunterhaltung in Königslutter demonstrierte der Verbandsvorsteher am Durchlass der Lutter unter der Bundesstraße 1 im Bereich des Amtsgartens. Nach gut 15 Jahren ist der Durchlass zur Hälfte mit Duckstein zugesintert und bedarf dringend der Unterhaltung. Zugeladen waren hierzu Vertreter der Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr aus Schöppenstedt und der Stadt Königslutter am Elm. Die Teilnehmer waren sich einig: Hier besteht uneingeschränktes, sofortiges Handlungsgebot durch den Straßenbaulastträger. Beide anwesenden Vertreter sicherten sofortige Auftragsvergabe an eine Spezialfirma zu.

Auch Nebengewässer im Blick

Neben der Schunter wurden auch Bereiche der Lutter, Lauinger Mühlenriede, Lange Welle, Buschmühlengraben, Brunsohle, Scheppau und Uhrau besichtigt. Dabei nahmen die Teilnehmer die gute Entwicklung diverser Sohlgleiten und Renaturierungsabschnitte im Bereich der Schunter und ihrer Nebengewässer erfreut zur Kenntnis. Eine weitere Gewässerschau des Verbandes findet im Bereich der unteren Schunter (Landkreise Gifhorn und Helmstedt sowie der Stadt Braunschweig) am 4. November statt.