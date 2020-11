Helmstedts Geschäfte hoffen auf weiterhin treue Kunden

Verhaltener Kundenverkehr am ersten Tag des zweiten Lockdowns in der Helmstedter Fußgängerzone.

Helmstedt. Der Kundenstrom in der Fußgängerzone ist am ersten Lockdown-Tag verhalten. Der Handels-Kreisverband begrüßt, dass Geschäfte offen bleiben dürfen.

Das Zelt des Eiscafés in der Helmstedter Fußgängerzone ist am Montagvormittag bereits abgebaut, vereinzelt warten Passanten vor den Geschäftseingängen, ein Straßenmusiker haucht ein paar Schritte weiter die Zeile eines alten Coldplay-Stückes: „Nobody said it was easy“. Einfach ist es wohl derzeit für niemanden – nicht für die Gastronomie, nicht für den Einzelhandel.

„Man muss halt wieder mehr auf Abstände achten“, sagt eine Laden-Angestellte, angesprochen auf die neue Corona-Verordnung. Diese schreibt den Geschäften des täglichen Bedarfs vor, darauf zu achten, dass sich pro zehn Quadratmetern Fläche nur eine Person im Laden aufhält. Teilweise wüssten die Leute aber gar nicht, dass der Einzelhandel überhaupt noch offen sei, wie eine andere Verkäuferin sagt. Und viele hätten Angst. Lange Schlangen vor den Geschäften bilden sich am ersten Tag des Teil-Lockdowns jedenfalls nicht. Jetzt das tägliche Corona-Update per Newsletter abonnieren.

Wir informieren Sie regelmäßig und kostenlos über den neuen Stand. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden! *Pflichtfeld. Eine Abmeldung ist jederzeit im Newsletter möglich.

Opt-In-Text Opt-In BZM0002

Kontaktkanal Opt-In-Version Kampagne www.CleverReach.de Traumann: „Der Gastronomie geht es viel schlimmer“ „Grundsätzlich bin ich froh, dass wir keinen totalen Lockdown haben wie im März. Weil da sind wir uns alle einig: Wenn das passiert, wird es wirtschaftlich für einige Läden extrem schwierig. Insofern begrüße ich, dass wir offen haben dürfen – auch wenn das natürlich keinen Spaß macht mit den Vorschriften. Aber mittlerweile hat man sich ja auch an die Masken gewöhnt“, sagt Claudius Traumann. Er ist Vorsitzender des Einzelhandelsverbandes für den Kreis Helmstedt und betreibt in der Juliusstraße einen Technik-Shop. Mehr lesen: Landkreis Helmstedt unternimmt Kontrollgänge auf der Straße „Geschützt werden müssen wir alle“, sagt Traumann. „Und wenn wir jetzt etwas zur Sicherheit aller beitragen können, dann sind die Maßnahmen in Ordnung.“ Manche Geschäfte müssten nun die Kundenzahl im Verkaufsraum reduzieren – aber damit könnten sich die Ladenbesitzer arrangieren. „Der Gastronomie geht es viel schlimmer. Die machen das schon zum zweiten Mal durch.“ „Es wäre tödlich, wenn im Dezember die Maßnahmen noch extremer werden“ Traumann hofft, dass obwohl anlockende Cafés und Veranstaltungen wie der Gänse- oder Martinimarkt wegfallen, die Leute weiterhin den lokalen Handel unterstützen. Mitte November startet das Weihnachtsgeschäft für den Handel. „Es wäre tödlich, wenn im Dezember die Maßnahmen noch extremer werden als jetzt.“ Es gelte, die Entwicklung abzuwarten, und zu zeigen: „Wir sind für euch da.“ Corona im Landkreis Helmstedt- Alle Fakten auf einen Blick Interaktiv - Das Coronavirus in Deutschland und weltweit Wo ist das Virus ausgebrochen, wieviele Infizierte gibt es bereits? Unsere interaktive Karte zeigt die Corona-Lage - von China bis Niedersachsen.