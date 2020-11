Mitten im Wald westlich von Lehre stehen ein Sofa und ein kleiner Kinderwagen. Es war aber kein Künstler am Werk, sondern das im Wald platzierte Möbelstück ist eine illegale Müllentsorgung, die der Umwelt schadet und für die der Steuerzahler aufkommen muss.

„Mehrmals im Monat erreichen uns Informationen zu derartigen Verstößen. Es ist ein Dauerproblem“, berichtete Julia Carluccio, Pressesprecherin der Gemeinde Lehre, auf Anfrage. Auch wir erhalten regelmäßig Hinweise bezüglich des illegalen Entsorgens unterschiedlichster Abfallarten. Die Spannbreite reicht von Hausmüll über Gartenabfälle und Strauchschnitt, Sondermüll wie asbestbelastete Baumaterialien oder Schlachtabfälle bis hin zu sogenanntem Sperrmüll – also beispielsweise das am Sonntag entdeckte Sofa im Wald oder gern auch mal eine komplette Schrankwand.

Landkreis Helmstedt muss die Kosten für Abholung und Entsorgung tragen

Zuständig für die Entsorgung all des Unrates ist der Geschäftsbereich Abfallwirtschaft, Wasser und Umweltschutz des Landkreises Helmstedt, der auch für die Kosten von Abholung und Entsorgung des Mülls zunächst aufkommen muss. Wird ein Verursacher ermittelt, muss dieser die Kosten tragen.

„Als äußerst bedenklich empfinde ich es, wie uneinsichtig und gleichgültig Menschen oft reagieren, wenn sie auf derartige Verstöße angesprochen werden“, berichtete der Beienroder Jürgen Kirchmann, der oft mit dem Rad in der Gemeinde Lehre unterwegs ist und immer wieder illegale Müllentsorgungen beobachtet.

Die illegale Müll-Entsorgung kann eine Straftat sein

Ein Kavaliersdelikt ist die illegale Müllentsorgung nicht, es ist mindestens eine Ordnungswidrigkeit – werden Lebensgrundlagen beeinträchtigt, sogar eine Straftat. Problembewusstsein und nötiges Rechtsempfinden haben nicht alle. So lässt sich erklären, dass der Landkreis im vergangenen Jahr 188 Fälle illegaler Müllentsorgung in der freien Landschaft registrierte und bearbeitete. In diesem Jahr sind es bisher auch schon 156 Taten, mit denen sich die Landkreis-Mitarbeiter befassen mussten.

Auf Anfrage der Redaktion erläuterte Marc Böhles, Geschäftsführer der Stiftung Naturlandschaft mit Sitz in Königslutter, die ökologische Komponente des illegalen Entsorgens von Grünabfällen: „Dadurch können sich invasive, also nicht heimische Pflanzenarten ausbreiten. Einzelne dieser invasiven Arten breiten sich ungehindert aus, verdrängen standorttypische Pflanzen und verändern so das Ökosystem.“

Für fast alle Abfälle gibt es reguläre Entsorgungsmöglichkeiten

Illegal entsorgt wird, obwohl es für nahezu alle Abfallarten entsprechende reguläre Entsorgungsmöglichkeiten gibt. Sperrmüll wird im Landkreis sogar kostenfrei abgeholt.

Auch auf die Mithilfe der Bevölkerung setzt der Landkreis Helmstedt. Hinweise zu Ablagerungen und auch zu möglichen Tätern nehmen die örtlichen Polizeidienststellen und der Geschäftsbereich Abfallwirtschaft, Wasser und Umweltschutz des Landkreises unter der Telefonnummer (05351) 121-2518 oder per E-Mail an wildermuell@landkreis-helmstedt.de entgegen.