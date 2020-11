Das Baugebiet Hasenberg in Velpke hat eine weitere Hürde genommen. Am Montagabend empfahl der Ausschuss für Bau, Planung, Umwelt, Straßen und Verkehr die Erschließungsplanung gemäß Beschlussvorlage. Die nächste Station ist nun der Verwaltungsausschuss.

Stefanie Wilke erklärte den Mitgliedern des Gremiums die wesentlichen Aspekte, konnte damit aber wohl einen anwesenden Anwohner nicht überzeugen. Dieter Gombert hat mit Beginn der Planungen für den Hasenberg und in Bezug auf das künftige Baugebiet Östliches Seniorenzentrum Bedenken geäußert. Die jedoch sieht er im Zuge der Planungen nicht ausreichend berücksichtigt.

In der Kritik steht die verkehrliche Anbindung des Baugebiets Hasenberg

Im Kern geht es um eine mögliche spätere verkehrliche Anbindung des Baugebietes Hasenberg an das Baugebiet Östliches Seniorenzentrum. Aus Sicht des Velpkers Gombert widerspricht das einem Grundsatz des Baugesetzbuches. Im Rahmen der Einwohnerfragestunde reichte er den anwesenden Politikern sein Positions- und Forderungspapier, sozusagen die Kurzfassung seiner Einwände. Er sagt unter anderem: „Flächennutzungs- und Bebauungspläne haben gemäß Baugesetzbuch die Aufgabe, eine nachhaltige städtebauliche Entwicklung und eine dem Wohl der Allgemeinheit entsprechende sozial-gerechte Bodennutzung zu gewährleisten und dazu beizutragen, eine menschenwürdige Umwelt zu sichern (…).“ Politik und Verwaltung werden diesem Anspruch mit der aktuellen Planung nicht gerecht, meint Gombert.

Eine mögliche Anbindung des Hasenbergs an das Baugebiet Östliches Seniorenzentrum würde über die Verlängerung des Mittelweges führen und zumindest im Bereich des Hasenbergs unmittelbar an ein kleines Waldstück grenzen. Abgesehen davon rückt das Baugebiet Östliches Seniorenzentrum möglicherweise sehr nah an das Landschaftsschutzgebiet „Velpker Schweiz“ heran.

Der Veplker Dieter Gombert sorgt sich um Lärm, Abgase und Umweltverschmutzung

Gombert sorgt sich um das Wohl der Natur und das der Menschen. Er führt unter anderem Lärm, Abgase und Umweltverschmutzung an. Aber: Besagte Straße ist laut Verwaltung Bestandteil der kommenden Planungen für das Baugebiet Östliches Seniorenzentrum. Erst, wenn diese in die öffentliche Beteiligung gehe, sei es für ihn Zeit, seine Einwände anzubringen, so Stefanie Wilke vom zuständigen Fachbereich. Derzeit schließt ein Feldweg das Baugebiet zum Wald hin ab.

Gomberts Einwände hinderten den Ausschuss nicht an einem einstimmigen Votum als Empfehlung für die nächste Instanz. Am Hasenberg sollen etwa 40 Häuser entstehen dürfen. Immerhin: Brunnen etwa für die Gartenbewässerung sollen dort nicht erlaubt sein.