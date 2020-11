Bisher keine weiteren Corona-Fälle in Kiga und Schule Lauingen

Aufgrund mehrerer Corona-Fälle sind seit vergangener Woche Grundschule und Kindergarten in Lauingen geschlossen. Zwar waren die Fälle im Hort-Bereich aufgetreten, doch aufgrund der Verbindungen und Nähe war die Grundschule ebenfalls geschlossen worden, alle etwa 80 Kinder sowie Lehrkräfte mussten zu Hause bleiben. Seit Dienstag ist nun aber auch die von der Stadt Königslutter betriebene Kindertagesstätte Hasenwinkel in Neindorf vorsorglich geschlossen.

Wie Königslutters Bürgermeister Alexander Hoppe mitteilte, hätten zwei Mitarbeiterinnen am Wochenende Symptome entwickelt. Sie seien am Montag nicht zur Arbeit gekommen und hätten sich testen lassen. Die Ergebnisse stünden noch aus, dennoch habe man sich in Absprache mit dem Gesundheitsamt dazu entschlossen, auch die Kita Hasenwinkel vorsorglich zu schließen.

Unterschiedlich starke Symptome

Jetzt das tägliche Corona-Update per Newsletter abonnieren.

Wir informieren Sie regelmäßig und kostenlos über den neuen Stand. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden! *Pflichtfeld. Eine Abmeldung ist jederzeit im Newsletter möglich.

Opt-In-Text Opt-In BZM0002

Kontaktkanal Opt-In-Version Kampagne www.CleverReach.de

Das betrifft eine Krippen- sowie eine Kindergartengruppe mit insgesamt 40 Kindern. „Wir müssen jetzt erstmal abwarten, wie die Testergebnisse sind“, führte Hoppe zum weiteren Vorgehen aus. Vorsichtige Entwarnung dagegen scheint es in Lauingen zu geben.

Seit vergangener Woche ist dort der Betrieb eingestellt. Drei Mitarbeiterinnen hatten sich mit Corona infiziert und hätten unterschiedlich starke Symptome gezeigt. „Es geht ihnen den Umständen entsprechend, aber niemand musste ins Krankenhaus. Ich hoffe, dass sie nun alle auf dem Weg der Besserung sind“, berichtete Hoppe. Er stehe in Kontakt mit ihnen. Getestet worden waren zudem zwei Kinder.

Auswirkungen auf Grundschule in Königslutter

Ein Ergebnis sei negativ, das zweite stehe noch aus. Sollte auch das negativ sein, könnten Schule und Kindergarten wie geplant am kommenden Montag wieder öffnen. Bislang hätte keine weitere Person Symptome gezeigt. Die Schließung der Außenstelle Lauingen hat auch Auswirkungen auf Grundschule in Königslutter, wie Leiterin Andrea Ruppert berichtete.

Sofort, nachdem die Fälle bekannt geworden waren, seien die Kontakte unterbrochen worden. Niemand von den Kollegen aus Lauingen sei mehr nach Königslutter zum Unterrichten gekommen. Das betreffe auch pädagogische Mitarbeiter. An der Driebe hätte das Vertretungskonzept gegriffen. „Das hat alles gut geklappt, auch die Absprachen mit den Eltern“, lobte Ruppert.

Szenario B ist vorbereitet

Am Montag war in Lauingen Unterrichtsmaterial für die Kinder ausgegeben worden, das die Eltern für das Homeschooling abholen sollten. Im Heimunterricht würden die Kinder von den Lehrern betreut. Auch wenn es sich um präventive Maßnahmen gehandelt habe, sei die Schulleiterin froh, dass alles gut geklappt habe. Für einen Ernstfall an der Driebe-Schule mit fast 430 Kindern sei man ebenfalls gut vorbereitet.

Derzeit würden die Schüler in Kohorten, also festen Gruppen mit fest zugewiesenen Lehrkräften unterrichtet. „Wir möchten so lange wie möglich in diesem Szenario bleiben, sollte aber das B-Szenario notwendig werden, ist alles durchgeplant“, betonte Andrea Ruppert. Dann würde der Unterricht im täglichen Wechsel stattfinden. Dies sei mehrheitlicher Wunsch der Eltern gewesen, der abgefragt worden sei. Zudem stünden die Ausweichmöglichkeiten fest, etwa Gemeinderäume oder das Stadt- und Jugendhaus.