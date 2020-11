Wegen des Neubau des Geh- und Radweges bis zur Straße "Am Steinbruch" war die Hoiersdorfer Straße in Schöningen an der Einmündung zur Wobecker Straße bisher gesperrt. Nun wird der Verkehr dort mit einer Baustellenampel geregelt und einspurig an der Baustelle vorbeigeführt.

Mehrere Baustellen , die zeitgleich den Verkehrsfluss in der Stadt und den Ortsteilen gestört haben, verlangten den Schöningern in den vergangenen Wochen Geduld ab und sorgten für längere Wege. „Nun ist Entlastung in Sicht “, kündigt Bürgermeister Malte Schneider an.

Für den Neubau des Geh- und Radweges bis zur Straße „Am Steinbruch“ war die Hoiersdorfer Straße an der Einmündung zur Wobecker Straße zunächst komplett gesperrt worden. Dort rollt der Verkehr seit 12. November wieder, er wird einseitig an der Baustelle vorbeigeführt. Eine Baustellenampel regelt den Verkehrsfluss. Wie die Stadtverwaltung mitteilt, ist der Abschluss der Bauarbeiten für Ende des Monats geplant. Auftraggeber der Baumaßnahme dort ist die Straßenbauverwaltung Wolfenbüttel. Kanalbauarbeiten beginnen in der Wilhelmstraße Im Auftrag der Abwassergesellschaft Elmregia sollen in Kürze die Tiefbauarbeiten auf der Wilhelmstraße zwischen Büddenstedter Straße und Augustastraße beginnen ( wir berichteten ). Die Erweiterung des bestehenden Regenwasserkanals zu einem Stauraumkanal dient der Optimierung der hydraulischen Leistungsfähigkeit des öffentlichen Regenwasserkanalnetzes. Der Baubeginn könnte noch in dieser Woche erfolgen, bis Dienstagnachmittag war die Baustelle jedoch noch nicht eingerichtet, floss der Verkehr ohne Behinderungen. Ausgeführt werden die Tiefbau- und Kanalarbeiten in der Wilhelmstraße von der Firma Meyer Straßenbau. Mit der Fertigstellung sei laut Elmregia, abhängig von der Witterung, spätestens bis Ende März 2021 zu rechnen. „Die Einschränkungen für den Verkehr sollen dabei so gering wie möglich gehalten werden“, heißt es in der Mitteilung der Stadt. Bereits fertiggestellt sind die Arbeiten im Auftrag der Avacon in der Ortsdurchfahrt Esbeck auf der Bundesstraße 244. Der Rückbau der Baustellenampel ist bereits erfolgt. Restarbeiten und die Wiederherstellung der Oberflächen finden noch in den Straßen Ostlandstraße und in den Nebenanlagen statt. Vollsperrung der Alten Kirchstraße in Esbeck Mit einer Vollsperrung der Fahrbahn in der Straße Alte Kirchstraße in Esbeck ist laut Stadtverwaltung mit Beginn dieser Woche zu rechnen. Grund sind Verlegungsarbeiten einschließlich der Herstellung von Hausanschlüssen. Aufgehoben worden ist dagegen inzwischen die Sperrung der Schöninger Salzstraße im Bereich des Marktplatzes. Allerdings sind von den Baufirmen noch Restarbeiten zu erledigen, „so dass kleinere punktuelle Beeinträchtigungen weiterhin vorkommen können“, teilt die Stadt mit. Der Durchfahrtsverkehr bleibt aber möglich . Das Bauende der Marktplatzsanierung ist derzeit für Weihnachten 2020 geplant.