Drei Fahrzeuge brennen nahe der Tankstelle Velpke

40 Feuerwehrleute bekämpften den Brand von drei Fahrzeugen nahe der Tankstelle in Velpke.

Velpke. Ein Pkw, ein Lkw und ein Wohnwagen brannten in der Nacht zu Donnerstag meterhoch. 40 Feuerwehrleute waren im Einsatz. Die Polizei ermittelt.

Auf einem Geschäftsgelände neben der Tankstelle haben in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag drei Fahrzeuge gebrannt. Als die Feuerwehr Velpke kurz vor Mitternacht am Einsatzort eintraf, standen ein Wohnwagen und die Fahrerkabine eines Lkw bereits in Vollbrand, teilte die Samtgemeinde Velpke mit. Auch ein nebenan stehender Pkw hatte Feuer gefangen. Zur Unterstützung wurden die Ortsfeuerwehren aus Danndorf und Grafhorst nachgefordert.

Zwei Fahrzeuge beschädigt, eines zerstört, Geschäftsgebäude bleibt unversehrt Die Einsatzkräfte löschten den Brand mit zwei C-Rohren und kontrollierten dabei permanent das nur wenige Meter entfernt stehende Geschäftsgebäude. Auch kühlten sie zwei Gasflaschen, um Explosionen zu vermeiden. Der Wohnwagen brannte komplett aus, der Lkw und der Pkw teilweise. Auch ein Baum auf dem Gelände wurde in Mitleidenschaft gezogen. Schäden am Gebäude konnte die Feuerwehr vermeiden. „Bereits bei der Anfahrt der Velpker Ortsfeuerwehr waren meterhohe Flammen zu sehen“, berichtete Mirko Wogatzki, der Pressesprecher der Samtgemeinde Velpke. Insgesamt waren 40 Feuerwehrleute gut zwei Stunden lang im Einsatz. Die Polizei ermittelt zur Brandursache.