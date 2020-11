Königslutter – Lkw-Fahrer entdeckt auf A2 Menschen auf Ladefläche

Ein 41-jähriger Fahrer eines Sattelzuges hat am frühen Donnerstagnachmittag auf der Autobahn 2 in Höhe Königslutter, Fahrtrichtung Hannover, eine ungewöhnliche Entdeckung gemacht. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, erblickte er über über seinen Seitenspiegel eine menschliche Hand , die seitlich aus der Plane seines Aufliegers ragte. Der Fahrer fuhr den nächsten Parkplatz an und informierte die Polizei, dass sich Personen auf der Ladefläche seines Aufliegers befinden.

Neun Menschen verstecken sich auf der Ladefläche

Polizeibeamte der Autobahnpolizei befreiten insgesamt neun junge Männer, die über keine Ausweisdokumente verfügten und einen gesundheitlich angegriffenen Eindruck machten. Der hinzugezogene Rettungsdienst sowie ein Notarzt stellten jedoch keine akute Behandlungsnotwendigkeit fest.

Eine Verständigung mit den Personen war weder in deutscher noch in englischer Sprache möglich. Die Polizei konnte aber in Erfahrung bringen, dass es sich bei den Menschen vermutlich um afghanische Staatsbürger im Alter von 16 und 17 Jahren handelte und brachte die Jugendlichen zur Landesaufnahmebehörde in Braunschweig.

Die Polizei leitet Strafverfahren gegen die Jugendlichen ein

Weil der Verdacht besteht, dass die neun versteckten Mitfahrer illegal nach Deutschland eingereist waren, wurden Strafverfahren nach dem Aufenthaltsgesetz eingeleitet.

Der Fahrer des Sattelzugs teilte den Polizisten mit, dass er mit seinem 40-Tonner auf seiner aktuellen Tour durch mehrere europäische Länder gefahren sei. Seit wann sich die Menschen auf der Ladefläche befanden, konnte er nicht angeben.

red