Schöningen. Der weihnachtliche Blickfang auf dem Schöninger Markt wurde am Montag gefällt und aufgestellt, am Dienstag installierte der Bauhof die Beleuchtung.

Am Montag gefällt und aufgestellt, am Dienstag mit Lichterketten bestückt: Mitarbeiter des Bauhofs der Stadt Schöningen haben den Weihnachtsbaum des Jahres 2020 auf dem Schöninger Marktplatz in Position gebracht.

Der rund acht Meter hohe Christbaum ist ein original Schöninger Gewächs: Zur Verfügung gestellt hat ihn die Familie Lingstädt aus der Moltkestraße. „Vielleicht nicht ganz so hoch wie der des letzten Jahres, aber dafür sehr schön gewachsen“, kommentierte Günter Heine vom Bauhof den neuen Blickfang der Innenstadt. Ein bisschen Wehmut klang dabei mit an: „ Das ist der letzte Baum , den ich hier aufstellen werde“, verriet Heine. Wer nach seinem Eintritt in den Ruhestand die Aufgabe übernehmen werde, sei zwar noch nicht geklärt. „Aber ich habe keine Zweifel, dass meine Kollegen das künftig auch ohne mich schaffen“, zeigte sich Heine überzeugt.