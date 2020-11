Autofahrer aufgepasst: Helmstedter Polizei warnt vor Dieben

Die Polizei warnt in der dunklen Jahreszeit vor Dieben, Einbrechern und Autoknackern. So hat der Präventionsexperte Harald Grothe in der Helmstedter Innenstadt ein Faltblatt verteilt, das überschrieben ist mit dem Appell: „Bremsen Sie Diebe rechtzeitig aus“

Zurzeit haben es Straftäter schwer, so der Polizeihauptkommissar. Da viele Menschen von zu Hause arbeiten, erhöht sich für Einbrecher zurzeit drastisch das Entdeckungsrisiko. Daher suchen sich Langfinger natürlich andere Möglichkeiten, Dinge zu entwenden. Es zeige sich in den letzten Wochen, dass Diebe gerne im Vorbeigehen Fahrzeuge aufbrechen, wenn im Innern Taschen, Rucksäcke oder auch Handys und mobile Navigationsgeräte leichtfertig zurückgelassen werden.

Polizei im Selbstversuch

Grothe: „Ich habe bei einem Rundgang durch die Innenstadt sozusagen mit den Augen eines Aufbrechers geparkte Autos unter die Lupe genommen und mich selber überzeugt, dass es oftmals Dieben leicht gemacht wird.“ Die Täter suchen geparkte Autos, die zum Beispiel an Pendlerparkplätzen am Bahnhof oder in der Nähe der Arbeitsplätze stehen. Schnell werde quasi im Vorbeigehen ausgemacht, ob lohnenswerte Beute offen im Fahrzeug liegt. Das Einwerfen oder Zerstören der Seitenscheibe sei nicht kompliziert, mahnt der Experte. Passanten, andere Autofahrer oder Anwohner bemerken meist nichts davon.

An Zeugen von Straftaten richtet der Polizeiberater die Bitte, in jedem Fall bei verdächtigen Beobachtungen die Polizei per Notruf zu verständigen. Hilfreich sei, sich Täterdetails wie Größe, Alter und Bekleidung zu merken und sich nicht selbst in Gefahr zu begeben.

Wertvolle Ratschläge

Daher rät Harald Grothe abschließend: Lassen Sie keine Wertgegenstände im Fahrzeug sichtbar liegen! Ziehen Sie den Zündschlüssel ab und lassen Sie das Lenkradschloss hörbar einrasten! Verschließen Sie auch bei kurzer Abwesenheit alle Fenster, Türen, das Schiebedach und den Tankdeckel! Nehmen Sie mobile Navigationsgeräte (“Navis“) mit!

