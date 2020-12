„Green Energy Park“ als Vision für das Buschhaus-Areal

Das Recycling-Unternehmen „ ATS – Agro Trading & Solutions GmbH “ möchte sich am Standort der ehemaligen Werkstätten des Tagebaus Treue am Kraftwerk Buschhaus ansiedeln. Die junge Firma mit Hauptsitz im südniedersächsischen Hardegsen und weiteren Standorten und Lagern in Selbelang, Brunsbüttel, Wartmannsroth und Schweitenkirchen hat sich auf Produktion, Nutzbarmachung, Wiederverwertung sowie den Handel mit Stoffen und Produkten von und für die Land- und Bioenergiewirtschaft spezialisiert. Geschäftsführer Jelto Papendieck stellte in der jüngsten Sitzung des Planungsverbandes Buschhaus (wir berichteten) seine Pläne vor.

„Teilweise bestehendes Geschäft wollen wir nach Helmstedt verlagern, aber hier auch neues aufbauen“, erklärte der Diplom-Geoökologe. Zunächst könnten 15 bis 20 Arbeitsplätze am Standort Buschhaus entstehen. Das Unternehmen, dessen Kundenstamm von einzelnen landwirtschaftlichen Betrieben bis hin zu Dax-dotierten Industrieunternehmen zählt, beabsichtigt im ersten Schritt den Ausbau seiner Produktion von Dünger, Holzbrennstoffen und Biogas-Einsatzstoffen , will sie zudem um Biofuel-Komponenten ergänzen. Ziel ist ein Bio-Energie-Konsortium auf dem Kraftwerk-Areal Doch schon jetzt denken die ATS-Manager Papendieck und Mitgeschäftsführer Marc Rassuli weiter. „ Green Energy Park “ lautet ihre Zukunftsvision für den neuen ATS-Standort bei Buschhaus, die sie in Zusammenarbeit mit dem Biodiesel-Hersteller Tecosol und dem Unternehmen Lesch, einem Dienstleister für Altfettentsorgung und -recycling, umsetzen wollen. Durch die Ansiedlung dieser strategischen Partner auf dem Kraftwerk-Areal soll dort ein Bio-Energie-Konsortium entstehen, das optimale Stoffkreisläufe und Wertschöpfungsketten entwickelt. „Wenn sich unsere große Vision mit den Partnerunternehmen realisieren lässt, könnten es am Ende rund 100 Arbeitsplätze sein“, blickt Papendieck in die Zukunft, weiß aber auch: „Das werden intensive Jahre, bis sich dieses Upcycling-Projekt verwirklichen lässt.“ Dessen Konzeption sieht die Sammlung von pflanzlichen Abfällen und Biomasse-Reststoffen aller Art vor. Sie sollen zu Roh- und Hilfsstoffen aufgearbeitet und schließlich zu normgerechten und nachhaltigen Kraft- und Treibstoffen veredelt werden. Als potentielle Abnehmer werden die Mineralölindustrie sowie Stromversorger ins Auge gefasst.