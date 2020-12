Schöninger Abiturienten geben „gesundes“ Kochbuch heraus

Jungen Menschen die Idee gesunder Ernährung zu vermitteln – dass dies auch unter den derzeitigen Corona-Einschränkungen möglich ist, beweisen Selina Rawe, Paul Steffen und Frederik Liehr . Die drei Schüler des Gymnasiums Anna-Sophianeum Schöningen haben ein Kochbuch mit dem Titel „Der gesunde Wegweiser“ herausgegeben.

Das Kochbuch „Der gesunde Wegweiser“ steht auf der Homepage des Gymnasium Anna-Sophianeum zum kostenlosen Download zur Verfügung. Foto: Privat

„Den kulinarischen Ratgeber entwickelten die Oberstufenschüler im Rahmen ihres Seminarfachkurses Gesundheit als soziales Projekt“, teilt Bengt Hagelstein , Stellvertretender Schulleiter, mit. „Entgegen der ursprünglichen Planung, mit jüngeren Kindern gemeinsam gesund zu kochen, entwickelte die Gruppe eine neue Idee, die sogar weitreichender ging als ursprünglich vorgesehen.“

Breite Auswahl an verschiedensten Zutaten und Rezepten

Mit Unterstützung durch den Diplomsportlehrer und Gesundheitstrainer des Schöninger Gesundheitszentrums Am Schloss, Florian Achilles , und der Firma Marktkauf in Schöningen entwarfen die drei Schüler ein Kochbuch, das junge Menschen an gesundes Kochen heranführen soll. Unter dem Titel „Der gesunde Wegweiser“ soll es Jugendliche bereits in jungen Jahren über gesunde Ernährung aufklären und ihnen eine breite Auswahl an leckeren Gerichten bieten. „Wir wollen den Fokus wieder auf eine gesündere, abwechslungsreichere Ernährung legen und dabei eine breite Auswahl an verschiedensten Zutaten und Rezepten aufzeigen“, schreiben die drei Autoren in ihrer Einführung zum Konzept und zur Idee, der das Buch entsprang. Es solle vor allem dazu inspirieren, „den eigenen Kochlöffel wieder zu schwingen und den Spaß am Kochen zu entdecken!“

Der wird beim Zubereiten der Gerichte sicher aufkommen: Die Rezepte für Frühstücks-Porridge, Rotes Gemüsecurry mit Reis, Kichererbsen-Hackpfanne, American Style-Wrap, Gebratene Thai-Nudeln mit Gemüse, Kartoffel-Brokkoli-Auflauf, Gesunden (Tassen-) Schokokuchen und Erdbeer-Banane-Smoothie lassen schon beim Lesen das Wasser im Munde zusammenlaufen.

„Der gesunde Wegweiser“ ist als Download kostenfrei erhältlich

Ein ausführliches Interview mit Ernährungsberater Florian Achilles rundet den Ratgeber ab. Darin sprechen die drei Schüler mit ihm unter anderem über gesunde Fette, wichtige Vitamine und Proteine.

„Der gesunde Wegweiser“ steht ab sofort auf der Homepage des Gymnasium Anna-Sophianeum als Download zur Verfügung und ist damit für jedermann kostenfrei zugänglich. „Dank Unterstützung der Öffentlichen Versicherung “, so Hagelstein, sei es den Schülern auch ermöglicht worden, ihr Kochbuch in drei Exemplaren drucken und binden zu lassen.