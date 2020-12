Traditionell lädt der Ortsverband Schöningen im Sozialverband Deutschland (SoVD) seine Mitglieder im Dezember zur Adventsfeier in den Herzoginnensaal des Schöninger Schlosses ein. Doch wegen Corona war dies in diesem Jahr nicht möglich.

„Also haben wir uns im Vorstand überlegt, ob wir mit dem Geld, das wir zur Weihnachtsfeier dazulegen, alternativ nicht kleine Präsente beschaffen, mit denen wir unsere Mitglieder erfreuen können“, berichtet Ortsverbandsvorsitzende Sigrid Kubath. Doch als sie bei den Mitgliedern nachfragte, über welche Aufmerksamkeit diese sich freuen würden, kam aus deren Reihen der Vorschlag: „Spendet doch das Geld lieber für einen guten Zweck!“

Sozialverband Schöningen plant bereits für 2021

Die Idee, andere Menschen, die sich sozial engagieren, glücklich zu machen, setzten Sigrid und Horst Kubath, der 2. Vorsitzende des SoVD-Schöningen, am vergangenen Freitag schließlich in die Tat um. Den zur Verfügung stehenden Betrag in Höhe von 1200 Euro drittelten sie dafür. Im Innenhof des Schöninger Schlosses überreichten sie Vertretern der Schöninger Jugendfreizeitzentrum-Initiative (JFZ-I), des Helmstedter Hospizvereins und des Schöninger Tierheims jeweils einen Spendenscheck in Höhe von 400 Euro. Für diese Unterstützung bedankten sich Pröpstin Katja Witte-Knoblauch vom Hospizverein-Vorstand und Kerstin Gericke als Vertreterin der Ehrenamtlichen, Linda Schneider von der JFZ-I sowie Thomas Brandt vom Verein Tier- und Naturschutz Schöningen bei allen Mitgliedern des SoVD-Schöningen herzlich.

Sigrid Kubath, Vorsitzende des SoVD in Schöningen. Foto: Markus Brich

„In diesem Jahr hat Corona unserer Aktivitäten leider stark ausgebremst“, bedauerte Sigrid Kubath. Doch die Planungen für das kommende Jahr seien im Vorstand bereits angelaufen. So wurde die Jahresversammlung auf den 19. März terminiert, das alljährliche Grillfest soll am 10. Juli steigen und die Adventsfeier 2021 am 27. November dann wieder im Herzoginnensaal stattfinden. „Diese Termine, vor allem natürlich der unserer Jahresversammlung, stehen natürlich unter Vorbehalt dessen, was die Corona-Lage zulässt“, betonte die Vorsitzende. Von der Entwicklung werde auch abhängig gemacht, wann das beliebte Spiele-Frühstück wieder angeboten werden kann. „Allen unseren rund 560 Schöninger Mitgliedern wünschen wir aber jetzt erstmal eine besinnliche Weihnachtszeit und einen guten Rutsch in ein hoffentlich besseres Jahr 2021“, sagten Sigrid und Horst Kubath.