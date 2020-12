THW Helmstedt rüstet Kanthalle zum Impfzentrum um

Helmstedt. Aus der Kanthalle in Helmstedt wird ein Impfzentrum. Das ist ein enorm logistischer Aufwand, der gerade erst begonnen hat.

Es ist eine immens wichtige Aufgabe, die das Land Niedersachsen im Kampf gegen die Corona-Pandemie den Gebietskörperschaften übertragen hat: Binnen kurzer Zeit sollen sie Impfzentren herrichten, und zwar in Räumen, die sich mindestens über mehrere Monate dafür eignen. Der Landkreis Helmstedt hat sich nun (wie berichtet) für die Sporthalle an der Kantstraße in Helmstedt entschieden.

Bundesweit ist es ein Wettlauf mit der Zeit. Ziel des Landes ist es, dass die Impfzentren wie in Helmstedt bis zum 15. Dezember einsatzfähig sind, hieß es vor acht Tagen. Während in manchen Landstrichen der Anstieg der Infektionszahlen ein dramatisches Ausmaß annimmt, scheint in Helmstedt die Lage beherrschbar zu sein. Die Zahl der täglichen Neuinfektionen überschreitet derzeit selten die 10er-Marke. Sportgeräte bereits entfernt Gleichwohl lässt der Krisenstab des Landkreises die Turnhalle umrüsten: Sportgeräte werden entfernt, Hallenzeiten gestrichen, Bodenplatten verlegt, damit Mobiliar und Technik Platz finden für die Aufgabe der Impf-Experten. Eine Arbeitsgruppe der Katastrophenschutzbehörde des Landkreises, inzwischen bestehend aus sechs Personen, kümmert sich um die Planung und Errichtung des Impfzentrums. Zu den Tätigkeiten vor Ort gehören unter anderem der Materialtransport, Aufbau von Lagercontainern und einer Netzwerkstruktur, das Herrichten einer Notstromeinspeisung, Verlegen von Fußböden aus OSD-Platten und Vinylböden, Installation einer Videoüberwachung oder auch der Einbau einer Sicherheits-Schließanlage. Konzepte für Betrieb und Sicherheit Mit der Polizei wird ein Sicherheitskonzept erstellt. Ein Betriebskonzept inklusive Hygieneplanung ist in Erstellung, ebenso wie ein Feuerwehrplan. Das benötigte Material, sowie Möbel und Ausstattungen werden teilweise von Anbietern des freien Marktes erworben und angeliefert beziehungsweise teilweise mit Logistik-Fahrzeugen des THW und der Feuerwehr abgeholt. Da derzeit im ganzen Bundesgebiet die kommunalen Behörden solche Impfzentren einrichten, war es bei Teilen des benötigten Materials und der Ausstattung schwierig, ausreichende Mengen zu erhalten. So musste viel telefoniert und per E-Mail ermittelt werden. Es musste auch Material aus Berlin oder anderen Bundesländern abgeholt werden. Personal gesucht Hinsichtlich des für den Betrieb benötigten Personals werde derzeit vielseitig Akquise betrieben, beschreibt Kreisamtmann Christoph Neddermeier die Lage. Benötigt würden impfberechtigtes Personal, Sanitätspersonal sowie Verwaltungs- und Unterstützungspersonal. Ob seitens der Bundeswehr Hilfe erforderlich sein wird, sei noch nicht absehbar. „Für das ärztliche Personal stehen wir im Austausch mit der Ärztekammer und der Kassenärztlichen Vereinigung Niedersachsen“, sagt Neddermeier. Es hätten sich auch einige Personen als Pflegepersonal, medizinische Fachangestellte und Ärzte beim Landkreis gemeldet und ihre Unterstützung angeboten. Schulamt sucht nach Alternativen Landrat Gerhard Radeck kündigte bereits an: „Die Halle wird mindestens bis Mitte nächsten Jahres belegt sein. Sportvereine und Schulen werden keinen Sport machen können in dieser Zeit.“ Das Schulamt sei bereits dabei, Alternativen festzuzurren. Noch allerdings sind Tischtennis- und Badmintonspieler sowie die Leichtathleten des TSV Germania Helmstedt selbst dabei, nach Alternativen zu suchen. Die Sporthalle am Schafstall ist so eine Lösung, auf die die sechs Tischtennis-Mannschaften schon einmal zurückgreifen mussten, als die Kanthalle in der Vergangenheit wegen Renovierung wochenlang nicht verfügbar war. Die Kanthalle in Helmstedt wird zum Impfzentrum. Foto: Jürgen Paxmann Zurzeit ist ihnen der Trainings- und Spielbetrieb ohnehin untersagt. Sollten Landesregierung und Sportverbände irgendwann grünes Licht für die Wiederaufnahme des Betriebs im Breitensport geben, sind alle Helmstedter Sportvereine dazu aufgerufen, Solidarität mit den Betroffenen zu beweisen. Das aber sollte wohl das geringste Problem im Kampf um das große Ziel sein – die Bekämpfung der Pandemie. Das Coronavirus in Helmstedt und in der Region Hier erfahren Sie alles rund um das Coronavirus in Helmstedt und in unserer Region: Corona im Landkreis Helmstedt- Alle Fakten auf einen Blick

