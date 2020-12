Schöningerin Andrea K. wurde vor Tod offenbar misshandelt

Im Fall der getöteten Andrea K. aus Schöningen sind neue grausame Details bekannt geworden. So soll die 19-Jährige offenbar gefangen gehalten und misshandelt worden sein, bevor sie am 9. April dieses Jahres bei Nienburg lebend in die Weser geworfen wurde. Nach Angaben des Landgerichts Verden wird der Prozess gegen ihre mutmaßlichen Mörder am 22. Dezember beginnen. Angeklagt sind zwei Männer im Alter von 40 und 53 Jahren und eine 39-jährige Frau.

Motiv: Verdeckung anderer Straftaten

Die Staatsanwaltschaft wirft den Angeklagten vor, Andrea K. grausam und aus niedrigen Beweggründen getötet zu haben – um andere Straftaten zu verdecken. So sollen die beiden männlichen Angeklagten die junge Frau zunächst zur Prostitution gezwungen haben. Die zweifache Mutter, die in Schöningen aufwuchs und zur Schule ging, galt als psychisch instabil. Sie war an einer paranoiden Schizophrenie erkrankt, heißt es in einer Mitteilung des Landgerichts.

Diese Situation hätten die Angeklagten ausgenutzt. Der 40-Jährige habe ihr mindestens einen Freier vermittelt. Nachdem die Männer aber festgestellt hätten, dass ihr Opfer aufgrund des Gesundheitszustandes zukünftig keine „Kunden“ würde bedienen können, sei es am 7. April in das Wohnhaus des 40-Jährigen und am Tag danach in die auf dem Grundstück gelegene Garage gebracht und dort festgehalten worden. In dieser Zeit sei die junge Frau geschlagen, geknebelt und gewürgt worden.

Andrea K. wurde mit einer Waschbetonplatte an den Füßen in die Weser geworfen

Um die Taten zu vertuschen, sollte das Opfer laut Anklage getötet werden. Den Informationen zufolge fesselten die Angeklagten Andrea K. mit einem Stromkabel an eine Waschbetonplatte, fuhren am 9. April zur Weserschleuse bei Balge und warfen sie ins Wasser. Ende April fand ein Binnenschiffer ihre Leiche.

Zunächst war auch gegen zwei weitere Männer, den 21-jährigen Ex-Freund von Andrea K. und einen 26-jährigen mutmaßlichen Komplizen, wegen des Verdachts der Beteiligung an dem Mord ermittelt worden. Doch inzwischen geht die Staatsanwaltschaft davon aus, dass sie an der Tötung nicht beteiligt waren.

Dennoch scheinen sie eine gewichtige Rolle in dem Fall zu spielen: Auch sie sollen Andrea K. zur Prostitution gezwungen beziehungsweise Beihilfe zur Zwangsprostitution geleistet haben. Offensichtlich haben sie die junge Frau anschließend an ihre mutmaßlichen Mörder „weitergereicht“.Sie müssen sich in einem gesonderten Verfahren vor der Jugendstrafkammer des Landgerichts Verden verantworten. Dieser Prozess soll am 5. Januar beginnen.