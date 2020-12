Hochwasserschutz in Königslutter soll weiterentwickelt werden

Überschwemmte Straßen, geflutete Keller und Wohnhäuser – die Auswirkungen von sogenannten Starkregenereignissen sind auch in Königslutter immer wieder deutlich zu spüren. Nach einem solchen im August stellte die CDU/FDP-Ratsgruppe einen Antrag, die Gräben und Vorfluter und deren Zustand genauer ins Auge zu nehmen.

Nach einer ersten intensiven Debatte im Feuerwehr-Ausschuss folgte nun die zweite Beratung. Dafür kamen auch Werner Denneberg vom Unterhaltungsverband Schunter sowie Bürgermeister Alexander Hoppe in die Sitzung des Bauausschusses am Dienstag. Der Bürgermeister ging auf einige Punkte in der maßgeblich von ihm vorbereiteten, siebenseitigen Beschlussvorlage ein, in der er unter anderem begründete, warum der CDU/FDP-Antrag zu kurz greife.

Durchlässe erneuert

Da wären zum einen formelle und rechtliche Fragen, die bereits im Feuerwehr-Ausschuss zu Ergänzungen der Beschlussvorlage geführt hatten. Außer acht würden aber auch die unterschiedlichen Zuständigkeiten gelassen. Und: Lediglich die Vorfluter und Gräben zu betrachten, werde nicht das Problem von Überschwemmungen lösen.

Hoppe stellte einige Punkte und Zusammenarbeiten heraus, die bereits zu einem verbesserten Hochwasserschutz führen sollen. So seien in den vergangenen Jahren Durchlässe an der Heidteichsriede und an der Wilhelm-Bode-Straße erneuert beziehungsweise vergrößert worden. Weitere am neuralgischen Punkt Gerichtsweg seien geplant. Zudem zwei weitere Maßnahmen in Zusammenarbeit mit den Wolfsburger Entwässerungsbetrieben (WEB).

Verbesserungen, aber nicht hundertprozentiger Schutz

Am Ulmenweg soll ein Überlauf gebaut werden, der das Wasser über die noch vorhandenen Rohre der früheren Zuckerfabrik in das ehemalige Absatzbecken leiten soll. Am Heidfeld ist außerdem eine sogenannte „Vermaschung“ vorgesehen, also eine Verbindung zweier Kanalnetze.

Damit soll weniger Wasser am Einlauf der Wolfsburger Straße ankommen, einem weiteren neuralgischen Punkt in Königslutter. Doch der Bürgermeister machte deutlich: „Das sind alles Verbesserungen, aber das bedeutet nicht, dass alles gut wird. Wir werden immer wieder mit Hochwasserproblemen zu tun haben.“

Kataster soll erstellt werden

Eine Übertragung auch der Vorfluter-Kontrolle auf die WEB erachtete Hoppe als sinnvoll. Die CDU/FDP hatte in ihrem Antrag regelmäßige Kontrollen gefordert sowie die Erstellung eines Katasters und eine halbjährliche Berichterstattung über erfolgte Maßnahmen. All diese Punkte flossen in die Beschlussvorlage mit ein. Genau wie die Prüfung einer externen Vergabe der Straßenabläufe-Reinigung.

Laut Hoppe sei die WEB dafür bereits in Wolfsburg und im Boldecker Land zuständig. Er machte aber deutlich: „Die Kosten dafür würden in die Gebührenkalkulation einfließen.“ Königslutter ist zuständig für sogenannte Gewässer dritter Ordnung. Die Unterhaltung der Gräben solle auch weiterhin in Zusammenarbeit mit dem Unterhaltungsverband Schunter erfolgen. Dessen Vorsteher Werner Denneberg gab einen Einblick in die umfangreiche und komplizierte Arbeit.

Fachkenntnisse im Naturschutzrecht und im Wasserschutzgesetz seien dafür notwendig. Man müsse beispielsweise wissen, was wann geschnitten werden dürfe und wieviel erlaubt sei. „Wir beobachten und kontrollieren das Gewässer ganz genau. Unsere Checkliste umfasst 80 Punkte, und die gehen wir einmal im Monat durch – einmal im Jahr reicht da nicht. Muss etwas getan werden, wird es sofort gemacht“, führte er aus.

Kalksinter verstopft Rohre

Drei Mal in der Woche würden die Siebe vor den Häusern kontrolliert und dann noch der Duckstein. Der setze sich derart in den Lutterläufen fest, dass er händisch herausgeschlagen werden muss. „Alle zwei Jahre liegen wir auf dem Rücken und kloppen den Kalksinter aus den Rohren. Dieses Jahr waren es 20 Tonnen“, veranschaulichte Denneberg.

Augenmaß forderte der Vorsteher auch bei der Entwicklung von Neubaugebieten. Die Vorfluter würden nicht größer, aber dafür die Wassermengen, die durchgehen müssen. Angesichts der ausführlichen Diskussion und des einstimmig von allen empfohlenen Maßnahmenkatalogs stellte Peter Altenbach (CDU) heraus: „Es war doch wichtig, dass wir den Antrag gestellt haben und die Probleme angehen.“ Dem entgegnete der Bürgermeister: „Auch in der Vergangenheit sind Maßnahmen erfolgt, nur müssen wir uns an die gesetzlichen Vorgaben halten. Es muss immer im Einzelfall geprüft werden.“