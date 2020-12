Stadt Schöningen will Gebäude der Jugendherberge verkaufen

Die Stadt Schöningen hat mit der Suche nach einem Käufer für das Gebäude der ehemaligen Jugendherberge an der Richard-Schirrmann-Straße begonnen. Dem Verkauf hatte der Rat der Stadt in seiner Sitzung Anfang Dezember mit einstimmigem Votum zugestimmt.

Gutachter: Gründstück und Gebäude mehr als eine halbe Million Euro wert

Der Gutachterausschuss des Helmstedter Katasteramtes beziffert den Wert der Jugendherberge samt des zugehörigen Grundstücks mit einer Größe von rund 5200 Quadratmetern auf 565.000 Euro. Dies ist der Mindestpreis, den die Stadt nun mit ihrer Ausschreibung im Bieterverfahren erzielen will. Der Erbbaurechtsvertrag, mit dem das Grundstück belastet ist, soll im Falle des Verkaufs aufgehoben werden.

Es wird wohl keine Jugendherberge mehr in die Schöninger Räume einziehen

„Das Deutsche Jugendherbergswerk kann und will die Einrichtung nicht mehr betreiben“, hatte Bürgermeister Malte Schneider die geplante Veräußerung im Rat begründet. „Da die Stadt keine eigene Verwendungsmöglichkeit für das Gebäude hat, reifte die Überlegung, das Gebäude zum Verkauf auszuschreiben.“

Forciert durch die Corona-Entwicklung hatte der Landesverband Hannover des Deutschen Jugendherbergswerkes (DJH) im Sommer beschlossen, das seit Jahren defizitäre Haus am Rande des Elms zum Ende des Jahres zu schließen (wir berichteten). Als Grund nannte Miriam Müller, Pressesprecherin des Landesverbands Hannover des Deutsches Jugendherbergswerkes (DJH), Umsatzeinbußen des DHJ von mehreren Millionen Euro – bedingt durch die Folgen der Corona-Pandemie.

Lesen sie dazu mehr:

Reit- und Fahrverein hat Interesse an Nachbargrundstück

In der Ratssitzung Anfang Dezember hatte die Schöninger Kommunalpolitik daraufhin den Weg für die Veräußerung des Gebäudes frei gemacht. Rolf-Dieter Backhauß (SPD) und Johannes Much (UWG) wiesen jedoch darauf hin, dass beim Reit- und Fahrverein Schöningen Interesse an der Freifläche nördlich der Jugendherberge bestehe. Aus diesem Grund hat die Stadt dieses Grundstück mit einer Größe von 4250 Quadratmetern separat zum Verkauf ausgeschrieben. Dafür soll nach der Bewertung des Gutachterausschusses im Bieterverfahren ein Mindestwert von 25.500 Euro erzielt werden.

„Für die Stadt Schöningen genießt der Verkauf der Jugendherberge Priorität“, heißt es in der Ausschreibung, die die Stadtverwaltung jetzt auf ihrer Homepage unter www.schoeningen.de veröffentlicht hat. Sofern ein Bieter für beide Grundstücke im Block den höchsten Gesamtbetrag biete und dieser Wert über den Gutachterwerten liege, erhalte er für beide Grundstücke den Zuschlag.

„Bietet ein Bieter nur für die Jugendherberge den höchsten Preis ohne an dem anderen Grundstück interessiert zu sein, so wird das unbebaute Grundstück an den Bieter mit dem höchsten Einzelgebot für selbiges veräußert“, heißt es in der Ausschreibung weiter. „Erhält die Stadt nur Angebote für die Freifläche, so behält sich die Stadt vor, die Ausschreibung aufzuheben.“

Gebote können bis zum 5. Februar in einem verschlossenen Umschlag an die Stadt Schöningen, Fachbereich Bauwesen, unter der Kennzeichnung „Kaufangebot Jugendherberge“ und/oder „Kaufangebot Freifläche“ eingereicht werden.

Ebenfalls im Bieterverfahren will die Stadt ihre letzte Teilfläche im Gewerbegebiet „Grasmühle“ verkaufen. Für das Grundstück mit einer Größe von 4.500 Quadratmetern beträgt das Mindestgebot 45.000 Euro. Auch in diesem Fall ist eine Gebotsabgabe bis zum 5. Februar möglich.