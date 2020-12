Die Polizei Helmstedt hofft auf Zeugenhinweise zu dem Kellereinbruch in der Sebastian-Bach-Straße. (Symbolfoto)

Neun Keller in Helmstedter Mehrfamilienhaus aufgebrochen

Neun Kellerparzellen haben Unbekannte in einem Mehrfamilienhaus in der Sebastian-Bach-Straße aufgebrochen, teilt die Polizei mit. Der Einbruch ereignete sich zwischen Sonntag, 16 Uhr, und Dienstag, 7.30 Uhr.

Noch ist unklar, wie die Täter in das Gebäude eindrangen

Wie Polizeisprecher Thomas Figge am Mittwoch mitteilte, ist noch unklar, wie die Täter sich Zutritt zum Gebäude verschafften. Im Keller öffneten die Unbekannten auf brachiale Weise die einzelnen Verschläge. Aus einer Parzelle entwendeten sie ein Fahrrad und zwei TV-Geräte. „Ob und was aus den anderen Parzellen verschwunden ist und wie hoch der angerichtete Gesamtschaden ist, werden die Ermittlungen in den nächsten Tagen ergeben“, berichtete Figge.

Die Polizei hofft darauf, dass Anwohner oder Passanten verdächtige Personen bemerkt haben. Hinweise erbittet das Polizeikommissariat Helmstedt am Ludgerihof unter der Rufnummer (05351) 52 10.

mb