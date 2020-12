Weiterer Corona-Todesfall im Landkreis Helmstedt

Zahlreiche Infusionspumpen sind durch die Tür in einem isoliertem Intensivbett-Zimmer zu sehen. Im Helios-Klinikum Helmstedt werden derzeit vier Patienten mit Covid-19 auf der Intensivstation behandelt.

Einen weiteren Corona-Todesfall verzeichnet die Statistik des Landkreises Helmstedt am letzten Tag des Jahres. Damit sind im Kreisgebiet seit Ausbruch der Pandemie insgesamt 13 Menschen an oder mit Corona gestorben. Der aktuelle Todesfall wird der Kommune Königslutter zugerechnet.

Weiter steigend ist auch die Zahl der akut an Corona erkrankten Menschen: 19 weitere Fälle meldet die Kreisverwaltung am Silvestertag. Damit erhöht sich die Zahl der derzeit Infizierten auf 242 Fälle. In Quarantäne befinden zurzeit 230 Menschen.

Inzidenzwert im Kreis Helmstedt steigt

Die neuen Zahlen treiben auch den Inzidenzwert für den Landkreis Helmstedt in die Höhe. Im Vergleich zum Vortag klettert er von 129,2 auf nun 139,1.

Nach Informationen der Helios St. Marienberg Klinik werden im Helnmstedter Krankenhaus derzeit vier Patienten mit Covid-19 auf der Intensivstation behandelt, 27 Patienten mit der Virusinfektion liegen auf der Normalstation.

Auf Feierlichkeiten zu Silvester sollte verzichtet werden

Angesichts der Corona-Entwicklung hatte Helmstedts Landrat Gerhard Radeck bereits am Mittwoch an die Bürger appelliert, auf Feierlichkeiten und Zusammenkünfte zu verzichten: "Da die Inkubationszeit bei Corona fünf bis sechs Tage beträgt, ist zu vermuten, dass die hohen Zahlen, die wir jetzt verzeichnen, schon die Auswikungen der Weihnachtsfeiertage und nicht eingehaltener Kontaktbeschränkungen sind."