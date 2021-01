Pippin Müller ist Helmstedts Neujahrsbaby

Helmstedt. Das zweite Kind von Anne und Marius Müller erblickt am Abend des Neujahrstages im Helmstedter Helios-Klinikum das Licht der Welt.

Pippin heißt das Helmstedter Neujahrsbaby. Der Junge erblickte am Abend des Neujahrstages um 20.45 Uhr in der Helios St. Marienberg Klinik Helmstedt das Licht der Welt. Mit Mutter Anne Müller und Vater Marius freut sich auch Bruder Henry Dete (1) riesig über den Familienzuwachs. „Der wollte ihn direkt ausziehen und begutachten und gibt ihm ein Küsschen nach dem anderen“, lacht Mutter Anne.

„Pippin kam drei Tage früher als erwartet“, verrät die 31-Jährige. „Allerdings mussten wir im Schwangerschaftsverlauf davon ausgehen, dass er früher kommt. Dennoch freuen wir uns ungemein, dass er so nah an seinem errechneten Termin dran war. Außerdem hat er so natürlich jedes Jahr aufs Neue die größte Party.“

Um 20 Uhr in den Kreißsaal, um 20.45 Uhr war Pippin schon da

Bereits am Neujahrsvormittag kündigte der Kleine sich an. Nach einem CTG im Krankenhaus ging es für die werdende Mutter jedoch zunächst noch einmal nach Hause, bevor die bevorstehende Geburt gegen 16.30 Uhr „spürbar näher rückte“.

„Um kurz vor 20 Uhr ging es dann in den Kreißsaal, und um 20.45 Uhr war er schon da“, schildert Anne Müller den aufregenden Neujahrsabend. Im Krankenhaus fühlte sie sich trotz der coronabedingten Umstände wohl. „Mit Dana Teramihardja hatten wir auch eine tolle Hebamme“, sagt die 31-Jährige. Als am Nachmittag sicher gewesen sei, dass die Geburt ansteht, durfte auch ihr Mann Marius mit hinzukommen: „Der Corona-Test, der bei mir vorgenommen worden war, fiel negativ aus. Und da keine weitere Frau im Kreißsaal war, gab es da also keine Probleme.“

Ab Mitte Dezember stellten die Müllers alle persönlichen Kontakte ein

Die Zeit der Schwangerschaft inmitten einer weltweiten Pandemie verlief für die junge Familie mit spürbaren Einschränkungen: „Mein Mann durfte mich leider nur zur den ersten Terminen bei der Frauenärztin begleiten. Gerade als es bei den Ultraschallen wirklich was zu sehen gab, durfte er nicht mehr mit in die Praxis.“

Von Mitte Dezember an stellte das Paar dann „wirklich alle persönlichen Kontakte“ ein. „Damit wollten wir zumindest unser Möglichstes tun, um uns, erstens natürlich nicht anzustecken und zweitens die Entbindung gemeinsam erleben zu können“, sagt Anne Müller. Ein wenig Glück war dafür dennoch nötig: „Hätte eine andere werdende Mutter mit Corona auf der Station gelegen, dann hätte mein Mann auch nicht mitgedurft.“

Begrüßung von Familie und Freunden muss warten

Entsprechend groß, sei nun die Freude, „dass mit der Geburt alles so gut geklappt hat“, sagt Anne Müller. „Gleichzeitig sind wir aber auch etwas traurig, weil Pippin nicht so von Familie und Freunden begrüßt werden kann, wie es noch bei unserem ersten Sohn Henry Dete der Fall war.“

Denn klar ist für die junge Familie, dass sie an der strikten Reduzierung der Kontakte festhalten wird: „Man weiß halt nicht, ob und wie sich das Virus auf so ein junges Baby auswirkt - und unabhängig davon wollen wir das Risiko natürlich auch für Henry und uns selbst minimieren.“ So werden sich Kontakte zur Verwandten und Freunden zunächst auf (Video-)Telefonate sowie Bilder und WhatsApp-Chats beschränken. „Zum Glück gibt es solche Möglichkeiten“, sagt die 31-Jährige.

Eltern wünschen Pippin Glück und Zufriedenheit

Für Pippins Zukunft wünschen sich die Eltern einfach nur das für ihn Bestmögliche. „Was auch immer das sein wird“, sagt Mutter Anne. „Er soll seinen Weg gehen, glücklich und zufrieden sein - und er kann sich dabei immer auf unsere Unterstützung verlassen.“