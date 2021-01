Schöningens Bürgermeister Malte Schneider begrüßt neue Hausärztin

Bürgermeister Malte Schneider heißt Friederike Funk an ihrem ersten Arbeitstag in Schöningen Willkommen.

Die bislang fünf Schöninger Hausärzte haben Verstärkung bekommen: Mit Dr. med. Friederike Funk hat zum Jahresbeginn eine Fachärztin für Innere Medizin den Dienst in der hausärztlichen Praxis des Medizinischen Versorgungszentrums (MVZ) Helios im Sozialkompetenzzentrum Schöningen aufgenommen.

„Wir freuen uns sehr darüber, mit Frau Funk eine erfahrene Ärztin für die Patienten in Schöningen begrüßen zu dürfen und wünschen ihr für den Neustart alles Gute“, freut sich Bürgermeister Malte Schneider, der die Medizinerin zum Sprechstundenstart in der Praxis mit einem Blumenstrauß begrüßte.

Hausarzt-Versorgung in Schöningen nun wieder in sechs Praxen möglich

Die 38-jährige Fachärztin war zuletzt im Städtischen Klinikum Magdeburg beschäftigt (wir berichteten). Sie verfügt nach eigenen Angaben über langjährige Erfahrung in der Kardiologie, Notfallmedizin, Pulmologie und Onkologie.

Die Hausarzt-Versorgung in Schöningen ist nun wieder in sechs Praxen möglich. Bislang kümmerten sich die Ärztinnen und Ärzte Ute von Kries, Petra Katharina Sobotta, Dr. Jan Christians, Dr. med. Wilfried Witte in Schöningen und Stefan Meyer in Hoiersdorf um die Patienten im knapp 12.000 Einwohner umfassenden Stadtgebiet.

Mehr als ein Jahr hatte das Helios MVZ Helmstedt nach einer dauerhaften Nachbesetzung für die Hausarztpraxis im Sozialkompetenzzentrum gesucht. Im Jahr 2019 war sie temporär mit der Wolfsburger Ärztin Dörte Meyer-Beeck besetzt worden, die die Versorgung der Patienten von Dr. Carina Völke übernommen hatte.