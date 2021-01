Feuerwehr Helmstedt muss zwei Mülltonnen mit Brennholz löschen

Zu einem Einsatz in der Medicusstraße rückte am Dienstag die Feuerwehr aus.

Helmstedt. Der Brandort befand sich an einem Carport in der Helmstedter Medicusstraße. Was das Feuer ausgelöst hat, ist noch unklar.

Zwei Mülltonnen mit gestapelten Brennholz brannten am Dienstagmittag in der Medicusstraße in Helmstedt. Wie Feuerwehrsprecher Alexander Weis mitteilte, wurde das Feuer von einem Trupp der Ortsfeuerwehr Helmstedt schnell gelöscht. Der Brandort befand sich an einem Carport.

"Das Brennholz wurde teilweise aus dem Carport entfernt, um etwaige Glutnester zu finden. Verletzt wurde niemand", berichtet Weis. Nach rund 30 Minuten war der Einsatz beendet. Die Einsatzstelle wurde anschließend der Polizei übergeben. Zur Ursache des Feuers liegen noch keine Informationen vor.

