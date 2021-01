Schöninger Schulleiterin: Eltern müssen digitales Lernen fördern

Schöningen. Nicht alle Schülerinnen und Schüler der Schöninger Eichendorffschule verfügen über geeignete Geräte für den Unterricht via Internet.

„Es ist toll, dass wenigstens die neunten und zehnten Klassen im Wechselunterricht in die Schule kommen können, sagt Gabriela Ruhe, Schulleiterin der Schöninger Eichendorff-Hauptschule, auf Anfrage am Mittwochvormittag zum verlängerten und verschärften Corona-Lockdown. „Wahrscheinlich werden wir auch die Möglichkeit haben, zudem einzelne Schüler, die wir sonst nicht erreichen könnten oder die erhöhten Förderbedarf haben, in die Schule zu holen.“

Eichendorffschule Schöningen: Computer und Tablets fehlen

Das Problem: Rund 80 Mädchen und Jungen der Eichendorffschule haben keine oder nur unzureichend geeignete Endgeräte, mit denen das digitale Lernen zuhause sinnvoll möglich ist. „Die benötigte Hardware hatten wir zwar schon angefordert, aber sie ist bisher nicht eingetroffen“, sagt die Schulleiterin. Und selbst wenn diese Geräte kurzfristig zur Verfügung gestellt werden könnten, bliebe noch das Problem der technischen Einrichtung und der Einweisung der Schüler in die Handhabung.

„Eine Handvoll Schüler verfügt privat leider nicht mal über einen Zugang zum Internet“, schildert Ruhe ein weiteres Problem, für das noch eine Lösung gefunden werden muss. Keinen Einfluss habe die Schule auf ein generelles Problem: Die Qualität der Internetverbindung. „Vor allem Schüler, die auf dem Land wohnen, berichten uns oft, das Videoübertragungen haken oder Audioverbindungen unverständlich sind.“ Entscheidend für den Erfolg des Distanzunterrichts sei überdies die Mitwirkung der Eltern, betont Ruhe. Dabei gehe es nicht um fachliches Wissen, sondern darum, die Schüler zu motivieren, sich überhaupt zuhause hinzusetzen und zu lernen. „Wenn sich die Eltern da nicht hinterklemmen, haben wir keine Chance, an die Schüler heranzukommen“, sagt die Pädagogin.

Die Koordination und Organisation, welche Lehrkraft sich im Distanzunterricht um welche Gruppe und welche Fächer kümmert, werde in der Eichendorffschule am Donnerstag beginnen. Eine Herausforderung, denn nicht alle Unterrichtsthemen könnten eins zu eins ins Homeschooling übertragen werden. „In unserem stark praxisbezogenen Textilunterricht würden die Jugendlichen zum Beispiel die Handhabung von Stanzmaschinen erlernen – die können wir ihnen natürlich nicht zu Hause zur Verfügung stellen.“