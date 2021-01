Geburten-Rekord im Helmstedter St.-Marienberg-Klinikum

Mit Pippin Müller machte sich das Helmstedter Helios-Klinikum bereits am Neujahrsabend auf den Weg, seinen Erfolgskurs fortzusetzen: Mutter Anne Müller und Vater Marius freuen sich über ihren zweiten Sohn, der am 1. Januar 2021 um 20.45 Uhr in der Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe zur Welt kam.

Einen Rekord vermeldet die Helmstedter Helios St. Marienberg Klinik: Zum ersten Mal wurden dort mehr als 500 Neugeborene innerhalb eines Jahres entbunden. Wie Lisa Iffland, Sprecherin des Klinikums mitteilt, wurden im vergangenen Jahr 540 Kinder im Helmstedter Kreißsaal geboren: 238 Mädchen und 302 Jungen.

Das größte geborene Baby maß 59 Zentimeter, das kleinste Neugeborene gerade mal 40 Zentimeter. „Unser Leichtgewicht wog 2110 Gramm. Das schwerste Baby brachte hingegen ein Geburtsgewicht von 4940 Gramm auf die Waage“, berichtet die Klinik-Sprecherin und fügt hinzu: „Ob der Nachwuchs nun groß und schwer oder klein und leicht wird – unsere Hebammen und Ärzte tun alles für die Sicherheit von Mutter und Kind.“

So sieht es auch der Chefarzt der Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe in Helmstedt. „Wir freuen uns über das anhaltende Vertrauen von jungen Eltern in der Region“, sagt Haydar Altamimi. „Selbst in Zeiten ein der weltweiten Pandemie.“

Zu den häufigsten Namen zählten Mia und Liam

Die Top-3 der Mädchen-Namen führte im Helmstedter Klinikum im vergangenen Jahr Mia an, gefolgt von Sophia und Luisa auf Platz drei. Bei den Jungen entschieden sich die meisten Eltern für Liam, dahinter platzierten sich Leo und Noah.

Eine Besonderheit in der Helios Klinik Helmstedt stellt, neben dem ärztlich geführten Kreißsaal, der sogenannte Hebammenkreißsaal dar. Dieses Modell ist ein Angebot für Frauen mit einer gesunden Schwangerschaft, die sich eine natürliche Geburt – ausschließlich unter Anwesenheit einer Hebamme – wünschen. „Selbstverständlich werden unsere Ärzte bei medizinischer Notwendigkeit hinzugezogen, sodass die Sicherheit von Mutter und Kind gewährleistet ist“, heißt es dazu seitens der Klink.

„Dass wir eine vergleichsweise kleine Geburtsklinik sind, gereicht uns zum Vorteil, denn wir können unseren Müttern nahezu eine Eins-zu-Eins-Betreuung bieten und uns immer individuell auf ihre Wünsche und Bedürfnisse einstellen“, erklärt die leitende Hebamme Cindy Spichal.

Pippin ist das erste Kind im Jahr 2021 in Helmstedt

Die St.-Marienberg-Klinik Helmstedt freut sich über den neuen Geburtenrekord im vergangenen Jahr.„Dieser große Zuspruch ist ein Lob für den Einsatz und das Engagement unserer Ärzte und Hebammen“, betont Klinikgeschäftsführer Matthias Hahn.

Mit Pippin Müller machte sich die Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe bereits am Neujahrsabend auf den Weg, ihren Erfolgskurs fortzusetzen (wir berichteten). Um 20.45 Uhr erblickte der zweite Sohn von Mutter Anne Müller und Vater Marius als erstes Kind im neuen Jahr das Licht der Welt. Mit den Eltern freut sich Bruder Henry Dete (1) riesig über den Familienzuwachs.

„Um kurz vor 20 Uhr ging es in den Kreißsaal, und um 20.45 Uhr war er schon da“, schildert Anne Müller den aufregenden Neujahrsabend. Im Krankenhaus fühlte sie sich trotz der coronabedingten Umstände wohl. „Mit Dana Teramihardja hatten wir auch eine tolle Hebamme“, sagt die 31-Jährige. Als am Nachmittag sicher gewesen sei, dass die Geburt ansteht, durfte auch ihr Mann Marius mit hinzukommen: „Der Corona-Test, der bei mir vorgenommen worden war, fiel negativ aus. Und da keine weitere Frau im Kreißsaal war, gab es da also keine Probleme.“

Entsprechend groß, sei die Freude, „dass mit der Geburt alles so gut geklappt hat“, sagt Anne Müller. „Gleichzeitig sind wir aber auch etwas traurig, weil Pippin nicht so von Familie und Freunden begrüßt werden kann, wie es noch bei unserem ersten Sohn Henry Dete der Fall war.“

Denn klar ist für die junge Familie, dass sie – wie bereits in der Zeit der Schwangerschaft – an der strikten Reduzierung ihrer Kontakte festhalten wird: „Man weiß halt nicht, ob und wie sich das Virus auf so ein junges Baby auswirkt – und unabhängig davon wollen wir das Risiko natürlich auch für Henry und uns selbst minimieren“, sagt Anne Müller. Für Pippins Zukunft wünschen sich die Eltern: „Einfach nur das für ihn Bestmögliche. Was auch immer das sein wird“, sagt Mutter Anne. „Er soll seinen Weg gehen, glücklich und zufrieden sein – und er kann sich dabei immer auf unsere Unterstützung verlassen.“