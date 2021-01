Königslutter. Der Naturpark Elm-Lappwald diente am Wochenende vielen als Alternative zum Harz. Vor allem die Hänge bei Königslutter lohnten sich für Rodelpartien.

Ausflugsziel Elm: Das Gute liegt doch so nah

Das letzte Ferienwochenende haben viele junge Familien mit ihren Kindern dazu genutzt, die über Nacht entstandene Winterlandschaft im Elm zu genießen. Am Sonnabend war der Höhenzug, den sich die Landkreise Helmstedt und Wolfenbüttel in der Zuständigkeit teilen, voller Ausflügler.

Dabei war es – ähnlich wie im Harz – auch hier nicht so leicht, einen befahrbaren Parkplatz zwischen Schöningen, Schöppenstedt und Königslutter zu ergattern. Viele befestigte Stellflächen waren bereits am Vormittag belegt, Ortskundige wichen daher aus auf kleinere Waldwege.

Auch Jäger unterwegs

Was die Parkplatz-Suche erschwerte, war die Tatsache, dass es nordöstlich von Langeleben seitens der Jägerschaft eine Treibjagd gab und somit dort das Betreten des Waldes verboten war. Vertreter der Landesforsten wiesen fragenden Autofahrern den Weg zu alternativen Standorten.

Dafür bietet der Elm genügend andere Rundwege und Hänge. Zum Beispiel am Lutterspring bei Königslutter: Dort geht es vom Tal der Lutterquelle schnell hinauf auf über 200 Höhenmeter. Der „Schieferhang“ und der 264 Meter hohe Bockshornberg mit angrenzender Lichtung liefern nahezu perfekte Bedingungen für ausgelassene Rodelpartien.

Spaß trotz Kletterei

Blöd nur, dass es keine Lifte gibt – und wenn es sie gäbe, wären sie aus Schutz gegen eine Ansteckungsgefahr mit dem Corona-Virus nicht in Betrieb. Aber Dutzende Kinder und junggebliebene Erwachsene nahmen offenbar gern in Kauf, nach rasanten Schussfahrten anschließend den Hang immer wieder neu zu erklimmen. Das Juchzen der Schlitten-Passagiere deutete unmissverständlich darauf hin: Sie hatten ihren Spaß.

Weniger Platz allerdings auf dem Parkplatz am Lutterspring: Ausflügler aus der ganzen Region nutzten jede sich bietende Lücke, um ihr Auto zu parken. Foto: Jürgen PAxmann

Wer keinen Untersatz dabei hatte, versuchte sich im Schneemann-Bauen. Material gab es dafür mehr als genug. Kaum hatte ein Frosty die für ihn typische Kugel-Gestalt angenommen, gesellte sich bald der nächste dazu. Auf einer der großen Lichtungen standen mehrere Schneemänner den Wanderern fast schon Spalier.

Traumhafte Landschaft

Auch stille Genießer dürften diesen Tag genossen haben. Jeder noch so kleine Zweig war von einer Schneehaube bedeckt. Bei jedem Schritt knirschte es unter den Stiefeln – ein einzigartiges Geräusch, das wohl jeder mag und niemand im Leben vergisst.

Wäre die Sonne durchgekommen, hätten sich den zahlreichen Hobbyfotografen – ob mit Handykamera oder Profiausrüstung – sicher zahlreiche Bilderbuch-Motive für einen Kalender präsentiert. Aber selbst im Dunst präsentierte sich die Winterlandschaft im Elm als ein Traum.

Gruß in den Harz

Wohl dem, der eine Stulle mit dabei hatte, um sich für das Auf und Ab im tiefen Geläuf zu rüsten. Wir hatten belegte Brote mit Harzer Käse dabei. Ein bisschen Harz muss sein, aber ganz ehrlich: Die in diesen Tagen offenbar anstrengende Tour hinauf zum Wurmberg & Co hatten wir nicht vermisst. Den Elm zu erkunden, ist ebenso lohnenswert: Zehn Minuten später, nachdem wir unser Auto bestiegen hatten, waren wir wieder daheim. Fazit: Das Gute liegt oft auch sehr nah.

