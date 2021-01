Notbetreuung von Helmstedts Kita-Kindern nur ausnahmsweise

Die Kinder einer Kita (in Sachsen) sitzen im Rahmen der Notbetreuung während des Mittagessens an einem Tisch.

Helmstedt. Die Stadt Helmstedt verweist auf die Gewährung dieses Betreuungsangebots nur in Ausnahmefällen. Dazu stellt sie ein Antagsformular bereit.

Die Stadt Helmstedt erläutert auf ihrer Webseite mit dem Verweis auf ein Antragsformular, wie sie bei der Notbetreuung von Kindergarten-Kindern verfährt. Eltern erfahren dort, welche Bedinungen gelten, damit sie diese Leistung überhaupt in Anspruch nehmen können.

Diese Checkliste soll Eltern dabei helfen, ihren Anspruch auf Notbetreuung ihrer Kleinen in einer Kindertagesstätte zu prüfen und gegebenenfalls nachzuweisen. Es handelt sich nicht um die Anmeldung zur Notbetreuung.

Was es zu beachten gilt

Der Notbetreuungsbedarf ist gegeben, weil zum Beispiel ein Unterstützungsbedarf, insbesondere ein Sprachförderbedarf für das Kind besteht; \u0001oder mindestens eine Sorgeberechtigte oder ein Sorgeberechtigter in betriebsnotwendiger Stellung in einem Berufszweig von allgemeinem öffentlichen Interesse tätig ist. Dazu gehören Beamte beziehungsweise Angestellte der Polizei, Berufsfeuerwehr, Beschäftigte im Justizvollzug, Rettungsdienst, Gesundheitswesen oder in Staats- und Regierungsfunktionen.

Sofern Eltern nach Bearbeitung dieser Checkliste weiterhin der Auffassung sind, einen Anspruch auf Notbetreuung zu haben und diesen unbedingt zu benötigen, wenden diese sich unter Angabe Ihres Namens sowie der Namen der betroffenen Kinder an die gewohnte Kindertagesstätte, vorzugweise per E-mail. Die Stadt bittet: "Legen Sie diese Liste und die Erklärungen des Arbeitgebers als Beleg bei." Antragsteller erhalten dann weitere Informationen, ob und wie ihrem Wunsch entsprochen werden kann.

Was die Verordnung bewirken soll

Mit der Schließung von Kindertageseinrichtungen sollen die Infektionsketten der Corona-Pandemie unterbrochen werden. Eine Notbetreuung dient lediglich zur Sicherstellung grundlegender Aspekte der Daseinsvorsorge und kann daher nur im absoluten Ausnahmefall gewährt werden! Die Stadtverwaltung betont: "Der Aufenthalt zuhause und in kleinen Gruppen ist unbedingt der Betreuung in einer Einrichtung vorzuziehen."