Landwirte bitten, nicht mehr am Lutterspring zu rodeln

Mit Sorge blicken einige Landwirte aus Königslutter auf das bevorstehende Wochenende. Der Winterrodelspaß am Lutterspring am vergangenen Wochenende hat Schäden auf ihren Feldern hinterlassen. Dort hatten sie bereits Winterweizen und -gerste gesät, deren zarte Pflanzen die Rutschpartien wohl nicht überstanden haben. Mareike Gerecke und Marco Damann gehören zu den Pächtern am Elmrand, deren Äcker betroffen sind. Der schiefe Hang ist Teil von Mareike Gereckes Fläche, wo sich ihr ein Bild voll ausgelassener Schlittenfahrer und Schneemannbauer bot. Nur: „Für mich ist dadurch vor allem am vorderen Ende massiver Schaden entstanden“, macht sie deutlich.

Zum Teil massiver Schaden

Bereits im Oktober hatte sie Winterweizen gesät, dessen junge Pflanzen gerade erst beginnen, richtig anzuwachsen. Das werde wohl nicht mehr passieren. „Ich denke, ein Teil wird sich verabschieden, Weizen ist nachtragend“, schätzte sie ein. Direkt an den Lutterspring-Parkplatz grenzt die Fläche von Marco Damann. Über seinen Acker sind die Elmbesucher ebenfalls gelaufen und gerodelt. Seiner ersten Schätzung nach ist von seinen knapp viereinhalb Hektar etwa ein halber massiv betroffen. „Wo gerodelt wurde, ist der Schaden immens, mindestens 70 bis 80 Prozent der Wintergerste ist betroffen“, vermutete er.

Landwirte fordern Verständnis

Genau einschätzen könne man das aber erst im Frühjahr, wenn die Pflanzen eigentlich mit dem Wachstum beginnen. Das sagt auch Mareike Gerecke. Damann wolle dann mit einem Fachmann von der Landberatung über den Acker gehen und werde entscheiden, was zu tun ist, ob er nachsät oder den Verlust hinnimmt. Damit der Schaden nicht noch größer wird, bitten sie deshalb alle Elm-Besucher, nicht mehr auf die Ackerflächen zu gehen, sondern nur noch auf den Wegen zu bleiben.

An den Ackerflächen haben die Landwirte Hinweisschilder aufgestellt. Foto: Privat

Ihnen sei klar, dass das nicht auf Beliebtheit stößt. „Wir möchten keinen Spaß verbieten. Die Leute sollen schon raus, aber sie sollen bitte auf den Wegen bleiben“, lautet ihre Aufforderung. Klar sei auch, dass viele gar nicht wüssten, dass es sich um bereits bestellte Ackerflächen handelt, dafür hätten sie Verständnis. Aber sie forderten auch Verständnis für sich und ihre Arbeit ein.

Polizei musste kommen

Am Wochenende seien die Landwirte auf den Winterspaß am Lutterspring hingewiesen worden, woraufhin sie erst dorthin gefahren seien und die Rodler persönlich gebeten hätten, von den Feldern zu gehen. Viele hätten sich einsichtig gezeigt, aber es habe auch unschöne Situationen gegeben. „Manche sind richtig frech geworden“, berichtete Gerecke.

Das bestätigte auch Damann. Weil viele seine Bitten ignoriert hätten, habe er sich nicht mehr anders zu helfen gewusst und rief die Polizei. Diese erteilte dann mündliche Platzverweise, bestätigte Polizeisprecher Thomas Figge. Denen sei ohne Widerstand Folge geleistet worden. Verstöße gegen die aktuellen Corona-Verordnungen seien hingegen nicht festgestellt worden. Auch in anderen Bereichen im Elm nicht. „Am ganzen Wochenende haben wir dort kontrolliert. Die Parkplätze am Lutterspring, in Langeleben und am Tetzelstein waren zwar immer voll, aber die Menschen haben sich an die Vorschriften gehalten“, betonte Figge.

Auch ein Müllproblem

Auch weiterhin werde kontrolliert, aber: „Wir werden nicht die Ackerflächen bewachen.“ Den Blick darauf haben die Landwirte selbst. Mareike Gerecke und Marco Damann kontrollieren die Äcker täglich. Mittlerweile haben sie auch Hinweisschilder aufgestellt, in der Hoffnung, dass Spaziergänger und Rodler einsichtig sind. Damann hat dazu mit rot-weißem Flatterband abgesperrt, was am Wochenende allerdings trotzdem ignoriert wurde.

Er hatte zusätzlich aber noch mit einem anderen Problem zu kämpfen. Überall sei Müll hinterlassen worden. Abfälle vom Picknick oder in Form von Trinkpäckchen zum Beispiel lag verteilt auf seinem Feld. Einen Sack voll habe er eingesammelt und selbst entsorgt. Auch der Parkplatz war betroffen. „Dort ist es ohnehin ein Dauerproblem. Man kann nur appellieren, dass die Menschen ihren Müll wieder mitnehmen. Der hat in der Natur nichts zu suchen“, machte er deutlich.

Schneedecke zu dünn

Die Landwirte wissen, dass der Schnee in den Elm lockt, doch zum Rodeln eignen sich die Verhältnisse aktuell nicht. „Der Boden ist nicht gefroren, und die Schneedecke ist auch nur ganz dünn. So wird nur der ganze Boden aufgewühlt“, beschreibt Mareike Gerecke. „Wir produzieren dort Lebensmittel, es ist keine Rasenfläche, die sich wieder erholt.“ Und auch Marco Damann appelliert: „Bei allem Verständnis für den Winterspaß, aber so wird die Arbeit anderer zerstört.“ Sie hoffen, dass nun weiterer Schaden abgewendet werden kann.