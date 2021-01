Grundschulen geöffnet – geteilte Meinung bei Helmstedts Eltern

Stets auf Abstand: Schüler gehen in Lankow (Mecklenburg-Vorpommern) durch einen Eingang mit einem Hinweisschild zu den Sicherheitsabständen als Corona-Schutzmaßnahme zu ihrem Klassenraum. (Symbolfoto)

Helmstedt. Der Wechselunterricht in den Grundschulen stellt alle Beteiligte vor große Herausforderungen. Erschwerend in Helmstedt kommt die Maskenpflicht hinzu.

Seit diesem Montag stehen Niedersachsens Grundschulen wieder für den Präsenzunterricht offen – mit der Einschränkung, dass nur jeweils die Hälfte des Klassenverbands daran teilnehmen darf. Die andere Hälfte bleibt im Wechsel daheim und macht sozusagen Hausaufgaben.

Für die Lehrerinnen und Lehrer bedeutet diese Teilung in zwei völlig unterschiedliche Lernformen einen immensen Aufwand. Und eine Herausforderung in Sachen Technik, der sie sich zwar seit geraumer Zeit stellen, dabei aber immer wieder Rückschläge hinnehmen müssen. Auch Helmstedt ist nicht davor gefeit, dass die Live-Übertragungen aus dem Klassenzimmer ins Stocken geraten, wenn nicht sogar ganz abstürzen.

Klare Regeln im Infobrief

Wie die Teilung der Klassen vonstattengeht, hat zum Beispiel die Grundschule Pestalozzistraße samt ihrer Außenstelle in Emmerstedt in einem Elternbrief festgelegt. In welchen Gruppen die Kinder eingeteilt wurden, ist den Eltern und Kindern bereits zugegangen.

Im Szenario B, wie der geteilte Wechselunterricht offiziell heißt, würden demnach in den 1. und 2. Klassen hauptsächlich die Hauptfächer Rechnen und Deutsch unterrichtet, in den 3. und 4. Klassen kommt Sachkunde dazu. Die Nebenfächer fänden je nach Möglichkeit und Bedarf Berücksichtigung.

Notbetreuung geht weiter

Wichtig ist auch dieser Hinweis vom neuen Rektor Torsten Zingler: „Falls Sie Ihr Kind schon während des Homeschoolings in der Notbetreuung angemeldet hatten, steht Ihrem Kind dieser Notbetreuungsplatz weiterhin zur Verfügung.“ Die Notbetreuung werde weiterhin von 8 bis 13 Uhr angeboten. Aber: Dort findet kein betreuter Unterricht statt.

Und dann ist da noch die Maskenpflicht. Weil die Infektionszahlen im Kreis Helmstedt nach wie vor sehr hoch sind – der Inzidenzwert liegt bei 143,5 -- hat der Landkreis angeordnet, dass während der gesamten Schulzeit alle Kinder stets eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen haben, auch nach der Einnahme des Sitzplatzes. Ergo empfiehlt die Schulleitung: „Bitte geben Sie Ihrem Kind eine ausreichende Anzahl an Masken mit in die Schule. Es wäre schön, wenn Sie Ihrem Kind zwei Behälter wie zum Beispiel Plastikbeutel in den Schulranzen legen könnten, einen für die benutzten Masken und einen mit den frischen Masken.“

Was sagen die Eltern?

Das Meinungsbild in der Elternschaft ist unterschiedlich. Für viele Eltern stehen die sozialen Kontakte in der Schule im Vordergrund, sie begrüßen die Öffnung der Grundschulen. Es gibt aber auch die Eltern, die aufgrund ihrer persönlichen Erfahrungen, Bedenken vor einer weiteren Öffnung der Schulen haben.

Alexandra Beckmann, Vorsitzende des Helmstedter Stadtelternrats, und Urs Dobers, Vorsitzender des Kreiselternrats, haben viele Gespräche miteinander und mit Eltern geführt. Ihren Austausch fassen sie wie folgt zusammen: „Insbesondere die Maskenpflicht im Unterricht bei Grundschülern betrachten viele Eltern mit Besorgnis, da die Kleinsten Schwierigkeiten mit dem Handling haben und auch die Gestik und Mimik für das Lernen noch sehr wichtig sind.“

Lehrmaterialien im Paket

An den Grundschulen wurde das Homeschooling noch „analog“ gestaltet, sprich es wurden entweder Pakete mit Lehrmaterialien oder E-Mail an die Schüler gesandt. Da könne man durchgängig von einer guten Organisation der Schulen sprechen.

Der Schulstart für die Homeschooling-Klassen an den weiterführenden Schulen verlief dagegen holprig. Diese Einschätzung teilen die Elternvertreter mit den Schulleitern aller drei Gymnasien, mit den wir uns vergangene Woche darüber unterhalten haben.

Lernplattformen anfangs überlastet

Nachdem die Server plattform-übergreifend am vergangenen Montag völlig überlastet waren und Video-Unterricht in einigen Schulen schier unmöglich war, konnte man zumindest in den folgenden Tagen eine Besserung erfahren. Das lag aber auch daran, dass Schulen auf Ausweichplattformen ausgewichen und flexibel mit der Situation umgegangen sind.

Urs Dobers: „Der Präsenzunterricht in den Abschlussjahrgängen lief zwar reibungslos an, aber auch hier hält sich die Gruppe, die Distanzunterricht bevorzugt, die Waage mit denen, die den Präsenzunterricht bevorzugen. Wenn man dies aber hinterfragt, kommt man schnell zu der Erkenntnis, dass bei vielen die Angst vor Bildungslücken und Corona-Makel in den Abschlüssen schwerer wiegt als der Gesundheitsaspekt.“

Erwünscht: Klare Beschlüsse

Wichtig aber für viele Eltern erscheint die Klärung, wie das Schuljahr weitergehen soll. Die Eltern wünschen sich eine gewisse Planungssicherheit. Die Elternratsvorsitzenden fassen zusammen: „Wir persönlich würden uns mehr Klarheit in den Beschlüssen wünschen. In Gesprächen mit Schulleitern und Lehrern wird regelmäßig die Kurzfristigkeit von Beschlüssen, Verordnungen und die kurzen Fristen -- meist übers Wochenende -- für die Umsetzung durch die Schulleitungen bemängelt.

Außerdem müssten adäquate und umsetzungsfähige Alternativen zum Videoschooling bereitgestellt werden für Familien, die dabei Probleme haben. Darüber hinaus sollte ernsthaft darüber nachgedacht werden, inwiefern Abschlussprüfungen und Benotungen in dieser Zeit überhaupt fair vergeben werden können.