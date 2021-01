Weitere Corona-Todesfälle in Heimen in Königslutter und Helmstedt

Vier neue Todesfälle in Zusammenhang mit Corona vermeldete der Landkreis Helmstedt am Montag. Diese lassen sich den beiden Awo-Pflegeheimen in Königslutter und Helmstedt zuordnen. So sind am Wochenende aus Königslutter drei Bewohner mit einer Covid-Infektion verstorben, und aus Helmstedt einer.

Alle vier waren zwischen 77 und 98 Jahre alt und sind zum Teil in den Einrichtungen oder im Krankenhaus gestorben. Drei Bewohner aus dem Heim in Königslutter befänden sich derzeit noch stationär im Krankenhaus, informierte Awo-Bezirkssprecher Falk Hensel auf unsere Nachfrage hin über die aktuelle Entwicklung.

Seit den Corona-Ausbrüchen im Dezember sind somit 13 Bewohner des Königslutteraner Heims gestorben, sowie elf aus Helmstedt. „Diese Entwicklung ist tragisch“, stellte Hensel heraus. Wenngleich es an anderer Stelle langsam eine Stabilisierung gebe.

Seit vergangener Woche sind 18 Bewohner sowie acht Mitarbeiter aus Königslutter wieder bestätigt genesen. Weitere zeigten sich symptomfrei, aber: „Da warten wir noch auf Bestätigung durch den zweiten PCR-Test, die Ergebnisse stehen noch aus“, teilte der Sprecher mit. Von den bislang 70 infizierten Senioren gelten demnach aktuell noch 39 als infiziert.

Genesene Mitarbeiter wieder im Dienst

Die genesenen Mitarbeiter seien auch wieder im Dienst. 25 gelten aber weiterhin als infiziert. Trotz eines Verdachtsfalls im Heim, der sich nicht bestätigt habe, habe es in Königslutter keine Neuinfektion in der vergangenen Woche gegeben. Dies sei schon eine Erleichterung, sagte Hensel. Ein wenig anders sieht es hingegen in Helmstedt aus.

Dort hatte es sowohl unter Bewohnern als auch Pflegekräften neue Fälle gegeben. Insgesamt haben sich seit dem Ausbruchsgeschehen somit 38 Bewohner mit dem Coronavirus angesteckt, von denen 25 weiterhin als infiziert gelten.

Bei den Mitarbeitern haben noch elf das Virus, insgesamt hatten sich bisher 17 angesteckt. Doch auch in Helmstedt sind in der vergangenen Woche mehrere Personen wieder gesundet, zwei Bewohner und sechs Mitarbeiter. „Auch wenn sich die Lage zum Teil stabilisiert, ist es dennoch kein Anlass zur Entwarnung. Das Personal arbeitet immer noch auf Anschlag“, betonte Falk Hensel.

Vor allem um das zu entlasten wurden weitere Bewohner aus Königslutter vorübergehend in anderen Heimen untergebracht. Mittlerweile leben 28 Senioren in Awo-Einrichtungen in Braunschweig, Goslar und nun auch in Salzgitter. Wann sie wieder zurückkehren können, hänge von der weiteren Entwicklung ab. „Die Situation in den Einrichtungen muss sich erstmal entspannen“, stellte Hensel heraus.

Ausbruchsgeschehen in Heim in Braunschweig

Insgesamt elf Wohn- und Pflegeheime betreibt die Awo im Braunschweiger Bezirk. Neben den beiden aus dem Kreis Helmstedt gebe es noch in einem der drei Heime in Braunschweig ein Ausbruchsgeschehen. Dort habe es zwei Sterbefälle bei insgesamt 27 Infizierten gegeben. Sechs davon gelten aktuell noch als erkrankt. „Wenn das Virus erstmal in einer Einrichtung drin ist, ist es kaum zu halten“, sagte Hensel. Nicht ohne Grund würde dort zuerst geimpft.