Corona-Ausbruch in Pflegeheim in Grasleben

Im Seniorenheim Alloheim in Grasleben haben sich 57 Bewohner und 25 Mitarbeiter mit dem Coronavirus angesteckt. Die positiv getesteten Mitarbeiter befänden sich demnach in häuslicher Quarantäne. Die genau der Zahl der Menschen mit Symptomen nannte eine Sprecherin Alloheim Senioren-Residenzen SE auf Anfrage nicht, erklärte in diesem Zusammenhang aber: „Die Krankheitsverläufe sind sehr unterschiedlich, einige Bewohner und Mitarbeiter zeigen Corona-typische Symptome, wieder andere zeigen kaum bis keine Symptome.“

Strenge Schutzmaßnahmen ergriffen

Vor etwa einer Woche habe es in der Einrichtung den ersten positiven Test gegeben, wie die Sprecherin weiter ausführte. Seither setze die Einrichtung ein umfangreiches Isolations- und Quarantänekonzept um. „Das Gesundheitsamt veranlasste eine umfangreiche Testreihe von Mitarbeitern und Bewohnern“, lautete die weitere Aussage.

Konkret sähen die Maßnahmen so aus: Im Haus sind die Wohnbereiche separiert. Außerdem gibt es Isolationsschleusen und erweiterte Desinfektionsbereiche. Alle positiv getesteten Bewohner unterlägen einer Zimmerquarantäne. Mahlzeiten würden vornehmlich nur auf den Zimmern ausgegeben, die Bewohner der Einrichtung engmaschig beobachtet, etwa über regelmäßiges Fiebermessen sowie Symptomkontrollen. Mitarbeiter und Bewohner müssen sich offenbar regelmäßigen Schnelltests unterziehen. Besuche sind derzeit nicht erlaubt.

Demenz erschwert die Eindämmung

Über Infektionsketten oder Ursprünge für die Infektionswelle unter Bewohnern und Personal kann auch die Unternehmenssprecherin nur spekulieren: „Im Kontext einer weltweit grassierenden Pandemie, (..) ist es grundsätzlich nicht möglich, den Beginn einer Infektionskette in stark belegten Einrichtungen mit Bestimmtheit zu identifizieren oder den weiteren Verlauf von Infektionswegen ursächlich genau nachzuvollziehen“, teilte sie schriftlich mit.

Zudem sei die Eindämmung von einmal eingetretenen Infektionen auf Demenzstationen eine große Herausforderung. Menschen mit Demenz seien durch ihr Krankheitsbild „kognitiv stark beeinträchtigt“, zugleich aber mobil.

Zwangsläufig viele Kontakte

In der Seniorenresidenz gebe es in der Regel zwangsläufig eine ganze Reihe von Kontakten. So lebten die Menschen sozusagen in Wohngruppen und würden von Pflegekräften versorgt, die im Schichtsystem wechseln. Das sei eine grundlegend andere Situation als etwa in Privathaushalten. Zudem verließen Bewohner die Einrichtungen etwa für ambulante oder stationäre Behandlungen im Krankenhaus oder für einen Einkauf.

Pflegeheime, schreibt das Unternehmen, sind „... seit Beginn der Pandemie weltweit und auch in Deutschland bekanntermaßen überdurchschnittlich stark von Covid-19-Ausbrüchen betroffen – unabhängig von den jeweiligen Trägern.“

Alloheim Grasleben braucht Unterstützung

Das Team der Residenz in Grasleben brauche dringend personelle Unterstützung. Ob Rentner, Studenten, Mitarbeiter in Elternzeit oder Berufsaussteiger – alle könnten in der aktuell schweren Phase helfen, etwa bei der sozialen Betreuung, der Essensausgabe oder bei Schnelltests.

Sowohl ehrenamtliche Mitarbeit wie auch als Minijob seien möglich. Kontakt: grasleben@alloheim.de oder schriftlich an Alloheim Senioren-Residenz Grasleben, Am Kurhaus 1, 38368 Grasleben.