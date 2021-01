Ermordete Andrea K.: Prozess wegen Zwangsprostitution vor Ende

Angeklagt sind ein 21-Jähriger und ein 26-Jähriger - der jüngere gilt als Haupttäter. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm vor, die psychisch kranke Frau an Freier vermittelt und im April 2020 gegen Bezahlung an zwei Personen übergeben zu haben, die die 19-Jährige als Prostituierte vermarkten wollten (Archivbild).

Verden. Die 19-jährige Schöningerin wurde im April 2020 an eine Betonplatte gefesselt und in der Weser im Kreis Nienburg ertränkt.

Der Prozess gegen zwei Männer, die die Schöningerin Andrea K. zur Prostitution gezwungen und für 2000 Euro an ihre späteren mutmaßlichen Mörder „verkauft“ haben sollen, nähert sich dem Ende. Möglicherweise werde die Staatsanwaltschaft am 28. Januar ihr Plädoyer halten, sagte der Sprecher des Landgerichts Verden am Dienstag.

19-Jährige in der Weser ertränkt

Angeklagt sind ein 21-Jähriger und ein 26-Jähriger - der jüngere gilt als Haupttäter. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm vor, die psychisch kranke Frau an Freier vermittelt und im April 2020 gegen Bezahlung an zwei Personen übergeben zu haben, die die 19-Jährige als Prostituierte vermarkten wollten. Der 26 Jahre alte Angeklagte soll den jüngeren Mann begleitet haben, um das Geschäft abzusichern. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm Beihilfe zur Zwangsprostitution vor. Die 19-Jährige wurde im April 2020 an eine Betonplatte gefesselt und in der Weser im Kreis Nienburg ertränkt. Der Mordprozess gegen die mutmaßlichen Täter soll voraussichtlich im Februar beginnen.

Angeklagter ist voll schuldfähig

Nach dem Gutachten eines psychiatrischen Sachverständigen ist der 21-jährige Angeklagte voll schuldfähig. Wegen seines Drogenkonsums gebe es allerdings Voraussetzungen für die Unterbringung in einer Entzugsklinik, sagte der Experte am Dienstag nach Angaben des Gerichtssprechers. In der Verhandlung wurde zudem eine Zeugin aus dem Umfeld des Opfers befragt. Der 21-Jährige hatte die Vorwürfe zum Auftakt des Prozesses eingeräumt, wie verschiedene Medien berichteten. Im Falle eines Schuldspruchs drohen ihm bis zu zehn Jahre Haft. (Az. 3 KLs 19/20)

dpa