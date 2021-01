Helmstedt: Unfälle im Schneetreiben - Pkw kollidiert mit Bus

Im Schneetreiben ist es am Freitag im Landkreis Helmstedt zu mehreren Unfällen gekommen. Wie die Feuerwehr am Samstag mitteilt, wurden dabei vier Menschen verletzt.

Gegen 14 Uhr am Nachmittag krachte ein Pkw mit einem Linienbus zusammen. Der Unfall ereignete sich zwischen Warberg und Räbke in einer Kurve. Durch den Aufprall riss das Vorderrad des Pkw ab und das Auto kam im Straßengraben zum Stehen. "Vor eintreffen der Feuerwehr wurde die verletzte Fahrerin durch den Rettungsdienst aus dem Pkw befreit und versorgt", berichtet Gemeindebrandmeister Matthias Rößchen.

Unfall im Landkreis Helmstedt: Vier Menschen und vier Hunde in zwei Autos

Am Abend krachte es dann in der Ortsdurchfahrt von Süpplingen. Laut Feuerwehr stießen aus bislang ungeklärter Ursache zwei Pkw auf der Straße Neumark frontal zusammen. In den Fahrzeugen saßen insgesamt vier Menschen und vier Hunde. Entegegen erster Annahmen wurde bei dem Unfall niemand eingeklemmt. "Bei dem Unfall verletzten sich insgesamt drei Personen die vor Ort vom Rettungsdienst behandelt und im Anschluss in die Klinik verbracht wurden", berichtet die Feuerwehr.

Schnee in Helmstedt: Mehrere Unfälle Schnee in Helmstedt: Mehrere Unfälle Die Fahrerin des Pkw wurde verletzt. Foto: Gemeindebrandmeister Matthias Rößchen

Schnee in Helmstedt: Mehrere Unfälle Laut Feuerwehr stießen aus bislang ungeklärter Ursache zwei Pkw in Süpplingen frontal zusammen. Foto: Aygün Erarslan

Schnee in Helmstedt: Mehrere Unfälle Laut Feuerwehr stießen aus bislang ungeklärter Ursache zwei Pkw in Süpplingen frontal zusammen. Foto: Aygün Erarslan

Schnee in Helmstedt: Mehrere Unfälle Im Landkreis Helmstedt krachte ein Pkw mit einem Bus zusammen. Foto: Gemeindebrandmeister Matthias Rößchen

feu