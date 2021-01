Bereits am Samstag wurden im Anschluss an die Löscharbeiten Teile des Einfamilienhauses mit einem Bagger eingerissen.

Lehre. Das Feuer brach in der Nacht zu Samstag aus. Alle Feuerwehren der Gemeinde Lehre sowie der Löschzug Königslutter waren im Einsatz.

Wohnhaus in Lehre wird nach Vollbrand abgerissen

Zu einem Dachstuhlbrand in Lehre musste die Feuerwehr in der Nacht zu Samstag ausrücken. Offenbar hatten Nachbarn den Brand des leerstehenden Einfamilienhauses bemerkt. Anwohner alarmierten die Feuerwehr.

Zu einem Dachstuhlbrand in Lehre musste die Feuerwehr in der Nacht zu Samstag ausrücken. Foto: Dirk Fochler

Wie Feuerwehrsprecher Rainer Madsack noch in der Nacht mitteilte, stand das Wohnhaus in der Braunschweiger Straße in Vollbrand. Alle Feuerwehren der Gemeinde Lehre sowie der Löschzug Königslutter waren im Einsatz. Verletzte waren laut Polizei nicht zu beklagen.

Brandexperten der Polizei nehmen Ermittlungen auf

Die Braunschweiger Straße blieb wegen des Einsatzes bis in die Mittagsstunden des Samstags komplett für den Verkehr gesperrt. Gegen 12 Uhr untersuchten Brandexperten der Polizei aus Wolfsburg die Brandstelle. Zuvor war der Gas-Anschluss für das vom Feuer völlig zerstörte Gebäude von der Avacon demontiert worden.

Im Anschluss an die Nachlöscharbeiten wurde mit dem Abriss von Teilen des unbewohnbaren Gebäudes begonnen. Foto: Dirk Fochler

Laut Feuerwehrsprecher Madsack brachten die Einsatzkräfte den Brand am frühen Morgen unter Kontrolle. Im Anschluss an die Nachlöscharbeiten wurde mit dem Abriss von Teilen des unbewohnbaren Gebäudes begonnen. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.

Dieser Bericht wird aktualisiert.