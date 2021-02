Kita Groß Brunsrode hat Wasserschaden – heute geschlossen

Die Feuerwehr war in Groß Brunsrode im Einsatz. (Symbolbild)

Groß Brunsrode. Zentimeterhoch stand das Wasser in den Räumen der Kita Groß Brunsrode, als die Feuerwehr dort am Montagabend eintraf. Eine Leitung war geplatzt.

Zu einem Wassereinbruch sind die Feuerwehren Groß Brunsrode und Flechtorf am Montag gegen 18 Uhr in die Kita Groß Brunsrode ausgerückt. Das Wasser, so die Wehr, stand mehrere Zentimeter hoch. Ursache sei eine Wasserleitung gewesen, die vermutlich durch das Tauwetter geplatzt sei.

Sanitärbetrieb repariert Leitung umgehend

Der Hauptwasserhahn sei abgestellt worden. Die Räume seien mit Hilfe von zwei Wassersaugern trockengelegt worden. Ein ortsansässiger Sanitärbetrieb habe die Leitung umgehend repariert. Allerdings blieb die Kita laut Wehr am Dienstag geschlossen.

red