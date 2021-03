Lehre macht aus der Umweltwoche einen kleinen Wettstreit

Eigentlich sollte vom 15. bis 19. März wieder die Umweltwoche der Gemeinde Lehre stattfinden. Doch wegen der Corona-Lage habe sich der Krisenstab der Gemeinde dafür ausgesprochen, diese Aktion abzusagen, wie es in einer Pressemitteilung heißt. Stattdessen solle sie durch einen kleinen Wettstreit ersetzt werden.

„Wer ohnehin die besondere Zeit für lange Spaziergänge nutzt, darf gern die Augen offen halten und die Umwelt von Müll befreien“, wird Bürgermeister Andreas Busch zitiert. Im Gespräch mit Jürgen Kirchmann als Vorsitzendem des Umweltausschusses habe dieser dann die Idee geäußert, daraus einen kleinen Wettstreit unter dem Motto „Nicht unser Müll, aber unsere Erde“ zu machen. Wer möchte, nimmt auf seinem nächsten Spaziergang eine leere Tüte mit und sammelt unterwegs allen Müll ein, den er tragen kann. „Ich bin gespannt, wie viel wir so zusammenbekommen“, so Jürgen Kirchmann. Kleinere Mengen können über die öffentlichen Mülleimer entsorgt werden.

Bei Gemeinde anmelden

In der Zeit vom 15. bis 19. März wird der gesammelte Müll aber an einer zuvor vereinbarten Stelle abgeholt und durch den Bauhof der Gemeinde Lehre entsorgt. Hierfür ist eine unkomplizierte Anmeldung mit Angabe eines Namens, einer Telefonnummer oder einer E-Mail-Adresse erforderlich, damit die Details besprochen werden können. Kontakt: per Mail an stab@gemeinde-lehre.de oder unter (05308) 69922 bei Julian Sprenger.

